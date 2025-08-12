Javier Milei agasaja a diputados propios y afines con una cena en la Quinta de Olivos

En principio trascendió que el principal objetivo será analizar la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso frente al desafío que le impuso la oposición y que complica la meta de déficit fiscal cero que con tanto recelo cuida Javier Milei.

De hecho, el Presidente desafió en cadena nacional al Congreso diciendo que "si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante", y anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.

"Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita", alertó el mandatario en el mensaje que emitió días atrás.