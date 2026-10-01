Javier Milei ahora pateó "los mejores 6 meses de la historia" a un eventual segundo mandato a partir de 2028

Y uso este ejemplo para diferenciarse de aquella experiencia. “Ninguno de estos problemas estarán el año que viene porque hemos hecho el trabajo duro antes de pedir confianza”, sostuvo.

Javier Milei y el "bazuca"

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, aseguró Milei.

OTRA

Ante empresarios, Milei también hizo referencia a las herramientas financieras con las que, según explicó, el Gobierno se prepara para el escenario electoral. “Sabemos que en Argentina las elecciones son temporadas de maniobras desestabilizadoras pero nos preparamos con una bazooka de 20 mil millones de compras de reservas, 20 mil millones del swap con Estados Unidos, 20 mil millones del swap con China y 15 mil millones de dólares en posición de futuros”, afirmó.

Y ante el temor por la clásica volatilidad de los años eleccionarios aseguró que el Gobierno cuenta con “una bazuca” de unos 75 mil millones de dólares para enfrentar el contexto. “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, dijo y agregó que “sabe que está en la silla eléctrico, pero igual vamos a ganar. Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor”. Algo que, dijo bajará la tasa de interés y generará un proceso de crecimiento muy fuerte y “caída aún más fuerte de la pobreza”.

En esa linea invitó a los inversores europeos a “entrar ahora”. “Después de que seamos investment grade quizás ya sea tarde”, advirtió.