Javier Milei expone en París para atraer inversiones y se reúne con Emmanuel Macron
El presidente Javier Milei encabeza la jornada central de la Argentina Week en París. Buscará atraer inversiones extranjeras y se reunirá con Emmanuel Macron.
El presidente Javier Milei desarrollará este jueves 1 de octubre la jornada central de su gira por París, en el marco del evento internacional Argentina Week. El jefe de Estado buscará promover grandes oportunidades comerciales ante autoridades mundiales, y coronará el día con un importante encuentro bilateral junto a su par francés, Emmanuel Macron.
Cómo será la agenda de Javier Milei en la Argentina Week
El mandatario iniciará sus actividades oficiales a las 05:30 (hora argentina) en el histórico Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, pronunciará las palabras centrales bajo el eje enfocado en las fuerzas que impulsan el crecimiento y las diversas oportunidades de inversión que ofrece el país.
A lo largo de la jornada, el evento contará con la participación de numerosos gobernadores provinciales, ministros del gabinete nacional y destacados líderes de empresas europeas y argentinas. Se desarrollarán múltiples paneles estratégicos para exponer el nuevo marco normativo, enfocados en sectores clave de la economía como energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología.
La cumbre bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo
Por la tarde, la intensa agenda internacional tomará un cariz netamente político. A las 13:50, Javier Milei mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el emblemático Palacio del Elíseo. Posteriormente, a partir de las 15:00, el mandatario argentino participará de una exclusiva recepción oficial ofrecida por el jefe de Estado francés para toda la delegación nacional.
En paralelo a la agenda presidencial, la comitiva argentina llevará a cabo importantes mesas redondas en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para analizar el impacto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además, en el Hotel Sofitel Paris Baltimore se desarrollará el Argentina B2B Week, fomentando más de 165 reuniones de negocios para potenciar la promoción comercial de la industria pesquera nacional en el exigente mercado europeo.
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