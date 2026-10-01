Javier Milei expone en París para atraer inversiones y se reúne con Emmanuel Macron

Cómo será la agenda de Javier Milei en la Argentina Week

El mandatario iniciará sus actividades oficiales a las 05:30 (hora argentina) en el histórico Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, pronunciará las palabras centrales bajo el eje enfocado en las fuerzas que impulsan el crecimiento y las diversas oportunidades de inversión que ofrece el país.