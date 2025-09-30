Para furia de Javier Milei: Diputados podría tratar la semana que viene el proyecto para limitar los DNU

En el plenario de este martes también intervino la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuya titular es Silvia Lospennato (PRO), y se plantearon diferencias en el abordaje de las posibles modificaciones al régimen de los DNU, además de varias objeciones de bloques como Innovación Federal, con diputados de Misiones, Río Negro y Salta.

En el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyo titular es Rodrigo de Loredo, también se mostraron reticentes a aceptar las modificaciones, así como también lo expresó la diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre).

Para el bloque del PRO, la reforma de los DNU es posible pero debería aplicarse al término del mandato de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre de 2027, así que no firmaron ningún dictamen.

Desde la Coalición Cívica acompañaron las introducción de reformas a la ley 26.122, pero rechazaron el plazo de 90 días para que el Congreso se expida en el tema.

A principios de septiembre el Senado aprobó la iniciativa con una amplia mayoría y le dio media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, y lo giró a la Cámara de Diputados.