Martín Romeo destrozó a Javier Milei por el escándalo $LIBRA: "Miente sistemáticamente"

Tras la finalización de la feria judicial de enero, la Cámara Federal dejó un escenario favorable para los damnificados al advertir que la etapa de instrucción se está extendiendo en demasía. Hasta el momento, el expediente no registra llamados a indagatoria ni procesamientos, una situación que Romeo calificó como llamativa dado que las únicas pruebas sustanciales en la causa son las presentadas por los propios denunciantes.

Impacto en la Rosada

El aniversario del caso encuentra al Gobierno en una posición defensiva respecto a la transparencia de sus vínculos con el sector cripto. Mientras la querella presiona para que la Justicia dicte las primeras definiciones procesales, el foco se desplaza hacia Comodoro Py, donde el juez Lijo deberá decidir si avanza contra los nombres señalados en la trazabilidad o si mantiene el expediente en la actual etapa de instrucción, en medio de un clima de creciente repercusión política por la presunta conexión de la operatoria con el financiamiento del entorno presidencial.