Javier Milei aseguró que se retira de la política tras un eventual segundo mandato

"Terminado el 2031 no me ven más el pelo. Desaparezco. Me voy al medio del campo, solo, con mi perro", aseguró Milei dando por descontado que logrará un segundo mandato en las elecciones de 2027.

Solícito, como de costumbre, Fantino le tiró flores. "¿Sabes que es súper importante lo que decía? eso es lo que te diferencia de la clase política. No es que vos querés seguir 40 años en política ¿posta me lo decís, 2031 te vas al ostracismo?"

Y tras el nuevo centro de Fantino, Milei remató: "2031 no me vas a encontrar de ninguna manera".

Sobre el levantamiento parcial del cepo cambiario y la nueva devaluación del peso que, hasta pocos días atrás aseguraba que no iba a suceder, Milei aseguró que el salto en la cotización oficial del dólar "no es devaluación". A pesar de la suba del 15% en el tipo de cambio Milei remarcó que "la banda inferior está debajo de lo que era el tipo de cambio oficial que era 1.100". Nada dijo sin embargo que el tipo de cambio se acercó más a la banda superior de 1.400 pesos que a la inferior de mil pesos.

El mandatario aseguró además que "todos los factores monetarios empujan para que el tipo de cambio caiga" y apuntó contra quienes advirtieron que la flotación entre bandas que propuso el Gobierno se trata de una devaluación. "Teníamos el cambio libre alrededor de los 1.400 pesos y hoy cayó a 1.195".

Aseguró que cuando el tipo de cambio caiga hasta el valor de la banda inferior ($1.000) tendrá que empezar a comprar dólares.

"Si esto no fuera así, decime por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos. ¿Dónde los compramos? En el piso de la banda", sostuvo.