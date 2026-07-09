Javier Milei asiste al Tedeum por el Día de la Independencia

IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio

El respaldo de los Gobernadores en Tucumán

Logros de gestión: Acompañado por todo su Gabinete, el jefe de Estado brindó un discurso de 20 minutos donde destacó como grandes hitos la baja de la inflación, la reducción de la pobreza, el fin de los piquetes y la caída del riesgo país.

Postal política: Tras la convocatoria liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , la jornada dejó una fuerte imagen de respaldo institucional. Entre los mandatarios presentes estuvieron Osvaldo Jaldo, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Juan Pablo Valdés, entre otros.

Ausencias justificadas: Otros dirigentes dialoguistas, como Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, habían sido invitados pero se ausentaron argumentando compromisos ineludibles en sus provincias y diversas dificultades logísticas.

Agenda legislativa: La foto de unidad funciona como una gran vidriera oficialista para impulsar reformas clave en el Congreso, entre las que se destacan la polémica reforma electoral —que busca la eliminación de las PASO—, la Ley de Inocencia Fiscal y la prohibición legal de emitir dinero para financiar al fisco.

La interna y el regreso: La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo presente en el acto tras el frío reencuentro que había protagonizado con el mandatario durante el Día de la Bandera. Al finalizar la ceremonia del 9 de Julio, la comitiva emprendió su regreso de forma inmediata a Buenos Aires para participar del habitual Tedeum metropolitano.

El presidente encabezó el acto patrio junto a su Gabinete y jefes provinciales

En el inicio de una nueva etapa de su gobierno, el presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante el esperado acto patrio, el jefe de Estado agradeció el profundo compromiso y apoyo de doce mandatarios aliados presentes.

Los gobernadores que acompañaron a Javier Milei

El mandatario llegó a la provincia pasadas las 23 horas acompañado por su Gabinete completo. En su discurso, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, destacó los principales logros de su gestión: la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la reducción de la pobreza y el fin de los piquetes.

La imagen de la jornada tuvo un innegable y alto contenido político. Gracias a la convocatoria liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno logró replicar una postal de respaldo institucional con la asistencia de los siguientes mandatarios:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Leandro Zdero (Chaco)

Cabe destacar que otros dirigentes dialoguistas, como Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, también habían sido invitados pero se ausentaron argumentando compromisos en sus provincias y dificultades logísticas.