Video: así detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia
Fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, cuando estaba por embarcar hacia la Argentina. Está acusado de ser el autor intelectual de la tentativa de asesinato de su expareja Nadia Beller.
El consultor político y exasesor vinculado al gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo fue detenido en la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.
Cerimedo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”, dijo a periodistas el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.
Según precisó el diario local La Razón, los autores materiales del ataque llegaron vestidos como repartidores de delivery al hotel, donde atacaron a la mujer. Posteriormente se dieron a la fuga en una moto diferente a la que llegaron.
De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Beller estaba en las afueras de un hotel ubicado en inmediaciones del canal Isuto, cuando dos hombres se aproximaron y uno de ellos le dispara, mientras que el otro le saca su cartera y su teléfono celular.
La Policía secuestró en el lugar la moto que fue utilizada inicialmente por los atacantes; mientras que a pocas cuadras del lugar del hecho localizaron la segunda moto. En tanto, esta mañana continuaban con los rastrillajes y los allanamientos para dar con los sospechosos del ataque.
El director la FELCC de Santa Cruz, el coronel Jhonny Coca, señaló a El Deber que el hecho es investigado inicialmente como intento de homicidio.
Coca también señaló que espera obtener nuevos indicios durante las próximas horas, principalmente a partir del testimonio de la víctima y del análisis de las imágenes de seguridad, para poder avanzar en la causa.
Según los medios bolivianos, Cerimedo y Beller -una abogada- eran pareja y hubo escenas de violencia en la relación. El consultor afirmó en los últimos días que esa versión es falsa y salió a denunciar una campaña en su contra.
“Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, escribió en un posteo en X. “Les recuerdo que la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no ampara la mentira, la difamación ni la difusión deliberada de información falsa”, añadió el responsable de múltiples campañas de difamación y fake news en redes sociales.
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