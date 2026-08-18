Video: así detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia

La Policía secuestró en el lugar la moto que fue utilizada inicialmente por los atacantes; mientras que a pocas cuadras del lugar del hecho localizaron la segunda moto. En tanto, esta mañana continuaban con los rastrillajes y los allanamientos para dar con los sospechosos del ataque.

El director la FELCC de Santa Cruz, el coronel Jhonny Coca, señaló a El Deber que el hecho es investigado inicialmente como intento de homicidio.

Coca también señaló que espera obtener nuevos indicios durante las próximas horas, principalmente a partir del testimonio de la víctima y del análisis de las imágenes de seguridad, para poder avanzar en la causa.

Según los medios bolivianos, Cerimedo y Beller -una abogada- eran pareja y hubo escenas de violencia en la relación. El consultor afirmó en los últimos días que esa versión es falsa y salió a denunciar una campaña en su contra.

“Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, escribió en un posteo en X. “Les recuerdo que la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no ampara la mentira, la difamación ni la difusión deliberada de información falsa”, añadió el responsable de múltiples campañas de difamación y fake news en redes sociales.