Pobreza: UCA advirtió que 4 de cada 10 niños y adolescentes tienen dificultades para acceder a ropa y calzado

Asimismo, los grupos de 4 a 11 años y de 12 a 17 años siguen trayectorias muy similares, mientras que la primera infancia (0 a 3 años) registra la menor tasa de pobreza. Esto está vinculado a la existencia de transferencias de recursos específicas destinadas a esa primera etapa de la vida, como el Plan 1000 Días.

El estudio remarca que la AUH y la Tarjeta Alimentar explicaron más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil y cerca del 97%-98% de la disminución de la indigencia entre los niños, una incidencia muy superior a la de otras ayudas públicas o de organizaciones sociales.

El poder adquisitivo de estas transferencias, sin embargo, fluctuó significativamente durante el período: en el peor momento de 2024, cubrían entre el 12% y el 28% de la canasta básica alimentaria, mientras que en 2026 esa cobertura se recuperó hasta alcanzar entre el 39% y el 62%.

Sin transferencias, la indigencia infantil prácticamente se duplicaría: pasaría del 9,5% actual al 16,4%. El impacto de estas ayudas es especialmente significativo para contener las situaciones más extremas, mientras que su efecto sobre la pobreza es más acotado: sin ellas, el indicador subiría del 42,5% al 47,8%.

“Aunque la pobreza disminuyó entre 2024 y 2026, la distancia promedio entre el ingreso de los hogares pobres y el valor de la Canasta Básica Total se mantuvo prácticamente sin cambios. Esto indica que quienes continúan siendo pobres no están más cerca de superar esa condición que en los peores momentos de la crisis”, señaló la UCA.

Los hogares monomarentales y la región del país en que se vive también multiplican las probabilidades de caer en la pobreza o indigencia.

De acuerdo con las estimaciones de UNICEF, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes podría alcanzar el 44,4% en el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegaría al 10,8%. El organismo advierte que la trayectoria de los ingresos de los hogares, el costo de las canastas básicas, las condiciones del empleo y el alcance de las transferencias sociales serán claves para determinar la magnitud de este eventual deterioro.