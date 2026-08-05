Quilmes: detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei a través de las redes sociales

"Javier Milei, quiero que me cumplas, tu vida tiene precio, no tiene precio tu vida. Me vas a tener que hacer caso a mí. Sabés quién soy yo, el general de la mafia. Bajate como Presidente. Mayra Mendoza presidenta, Javier Milei cumplime porque te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio", repitió el hombre.

El video motivó una llamada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional que a su vez dio pie a la actuación del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Después de rastrear la cuenta de Tik Tok los investigadores policiales determinaron que le correspondía a una persona real con domicilio en Quilmes.

Las claves para su identificación fueron etiquetas geográficas, perfiles asociados y características físicas visibles en las publicaciones, desde el reflejo en sus anteojos hasta los tatuajes de su mano.

El caso quedó en manos de la Secretaría Nº13, a cargo de Pablo Lemos, desde donde se ordenó el allanamiento del inmueble donde efectivamente se detuvo al sospechoso de 38 años y se secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, un auricular, una arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas.

El armamento y los dispositivos electrónicos serán sometidos a las pericias correspondientes. Mientras tanto, el hombre está detenido e incomunicado, a disposición de la jueza Servini.