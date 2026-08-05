Quilmes: detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei a través de las redes sociales
Efectivos policiales localizaron y aprehendieron a un sospechoso de 38 años que sería la persona detrás de un video en el que le pedía "bajate" al Presidente.
Efectivos de la Policía Federal detuvieron esta semana a un hombre de Quilmes que fue acusado de proferir amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei en redes sociales. El sospechoso se presentó como "sicario de los kirchneristas" y prometió represalias si el mandatario no se "bajaba" de su rol.
La orden de detención fue emitida por la jueza María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 7, a partir de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El sospechoso es un hombre de 38 años con domicilio en el partido de Quilmes, cuyo nombre no trascendió pero que se visibilizó a través de su perfil de Tik Tok en el que se presentaba como "el sicario de los kirchneristas", y una "persona peligrosa con mucho poder político".
Lo curioso del caso es que la gente que ostenta poder no suele anunciarlo y quienes están acostumbrados a impartir órdenes marciales no titubean al ponerlo en palabras.
La situación escaló cuando el hombre emitió lo que describió como su "último video" dedicado al Presidente en el que se limitó a expresar: "Javier Milei te quiero matar, ¿sabés por qué? Porque mi gente no te quiere".
"Javier Milei, quiero que me cumplas, tu vida tiene precio, no tiene precio tu vida. Me vas a tener que hacer caso a mí. Sabés quién soy yo, el general de la mafia. Bajate como Presidente. Mayra Mendoza presidenta, Javier Milei cumplime porque te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio", repitió el hombre.
El video motivó una llamada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional que a su vez dio pie a la actuación del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Después de rastrear la cuenta de Tik Tok los investigadores policiales determinaron que le correspondía a una persona real con domicilio en Quilmes.
Las claves para su identificación fueron etiquetas geográficas, perfiles asociados y características físicas visibles en las publicaciones, desde el reflejo en sus anteojos hasta los tatuajes de su mano.
El caso quedó en manos de la Secretaría Nº13, a cargo de Pablo Lemos, desde donde se ordenó el allanamiento del inmueble donde efectivamente se detuvo al sospechoso de 38 años y se secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, un auricular, una arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas.
El armamento y los dispositivos electrónicos serán sometidos a las pericias correspondientes. Mientras tanto, el hombre está detenido e incomunicado, a disposición de la jueza Servini.
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