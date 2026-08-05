"Que se corra": Pablo Quirno tildó de "pseudogolpista" a Victoria Villarruel y exigió su renuncia
En medio de la fuerte tensión por la caída de la Ley de Tierras, el funcionario cuestionó a la vicepresidenta y le pidió que dé un paso al costado.
La grieta en la cúspide del poder político sumó un nuevo capítulo de máxima tensión este jueves, luego de que el canciller Pablo Quirno apuntara sin filtros contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien le exigió la renuncia si mantiene sus diferencias con la gestión de Javier Milei.
Las declaraciones se produjeron en el marco de un escenario sumamente adverso para la Casa Rosada en la Cámara alta, donde el oficialismo debió dar de baja el polémico capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Ley de Tierras) que habilitaba la venta de tierras rurales a inversores extranjeros.
El malestar en el Ejecutivo se potenció a raíz de una jugada legislativa de la titular del Senado, quien habilitó a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti —en medio de un embarazo de riesgo— a participar de forma remota desde Mendoza.
El gesto fue leído con profunda suspicacia por el oficialismo, especialmente debido a las diferencias públicas que la propia Villarruel había manifestado contra los artículos vinculados al dominio territorial.
"Pseudogolpista" y un pedido de renuncia contra Victoria Villarruel
Entrevistado por los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en el canal A24, Quirno se refirió a las expresiones vertidas por la vicepresidenta en sus redes sociales, donde puso en duda las condiciones del jefe de Estado al mencionar una supuesta "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias".
"Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país, que se corra", sentenció el canciller.
En esa misma línea, el titular del Palacio San Martín remarcó que el oficialismo conforma un equipo abocado a sacar adelante al país con el esfuerzo de la ciudadanía, subrayando que el rol institucional exige respaldo. "Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno", enfatizó, agregando que los cuestionamientos constantes resultan contrarios a la autoridad presidencial.
Lejos de bajar el tono, el ministro redobló la apuesta al deslizar que las rispideces vienen de larga data: "Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: 'No se preocupen, si pasa algo, yo estoy'".
Las expresiones de Quirno se alinean con las formuladas días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien calificó de "disparate" los mensajes de la vicepresidenta en la red social X y respaldó idéntica postura al ser consultado sobre una posible dimisión: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita".
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