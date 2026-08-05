"Que se corra": Pablo Quirno tildó de "pseudogolpista" a Victoria Villarruel y exigió su renuncia

"Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país, que se corra", sentenció el canciller.

En esa misma línea, el titular del Palacio San Martín remarcó que el oficialismo conforma un equipo abocado a sacar adelante al país con el esfuerzo de la ciudadanía, subrayando que el rol institucional exige respaldo. "Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno", enfatizó, agregando que los cuestionamientos constantes resultan contrarios a la autoridad presidencial.

Lejos de bajar el tono, el ministro redobló la apuesta al deslizar que las rispideces vienen de larga data: "Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: 'No se preocupen, si pasa algo, yo estoy'".

Las expresiones de Quirno se alinean con las formuladas días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien calificó de "disparate" los mensajes de la vicepresidenta en la red social X y respaldó idéntica postura al ser consultado sobre una posible dimisión: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita".