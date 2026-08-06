Tras el revés a la Ley de Tierras, el Senado sesiona este jueves con una masiva protesta en la calle

Por un lado, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti requirió conectarse de forma virtual debido a que transita la semana 32 de su embarazo; por el otro, el senador catamarqueño Flavio Fama solicitó la misma modalidad por motivos de salud tras someterse a una cirugía de rodilla.

Aunque ambos pedidos recibieron el visto bueno inicial de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la habilitación definitiva deberá ser convalidada por el pleno del recinto. Esta votación encenderá un debate de interpretación reglamentaria entre los bloques para definir si la aprobación requiere una mayoría simple o el aval calificado de los dos tercios de los senadores presentes.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan al Congreso

En paralelo a la tensión parlamentaria, las inmediaciones del palacio legislativo se convertirán en el epicentro de una masiva protesta sindical y social. La CGT, las dos CTA y la UTEP ratificaron una movilización desde el mediodía, acompañadas por ATE, trabajadores de Parques Nacionales y colectivos ambientales.

Pese a la retirada del oficialismo en el punto de tierras extranjeras, las cúpulas gremiales decidieron mantener la medida de fuerza al considerar que el articulado remanente mantiene puntos críticos.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan al Congreso

Durante una conferencia de prensa conjunta realizada este miércoles, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió sobre el trasfondo de la iniciativa: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país".

En sintonía, el referente de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, catalogó el proyecto como un plan de "extranjerización, coloniaje y fragmentación" que erosiona las herramientas de control del Estado, anticipando jornadas de protesta coordinadas con réplicas y concentraciones en distintos puntos del interior del país.