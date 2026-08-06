Tras el revés a la Ley de Tierras, el Senado sesiona este jueves con una masiva protesta en la calle
La sesión arrancará con una dura disputa reglamentaria por las conexiones virtuales y una fuerte marcha de gremios y movimientos sociales frente al Congreso.
La Cámara de Senadores pondrá en marcha este jueves, a partir de las 14, una sesión de alto voltaje político para debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras que se mantienen las protestas pese al revés que recibió el Gobierno al retirar el artículo de tierras.
El oficialismo llega al recinto con un escenario condicionado tras haber tenido que ceder y eliminar el capítulo clave que habilitaba la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, una decisión forzada por el rechazo unánime de los gobernadores y la escasez de votos propios.
El articulado central que sobrevivió a la tijera introduce modificaciones profundas en el Código Civil y Comercial. Entre sus ejes principales, la norma busca agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, establecer nuevos límites para las expropiaciones estatales, flexibilizar la normativa sobre terrenos incendiados y facilitar la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas.
No obstante, el retroceso con el dominio territorial no fue el único tropiezo del Ejecutivo: previamente, la bancada libertaria también debió dar marcha atrás con los cambios previstos para la ley de barrios populares ante la fuerte resistencia de la Iglesia, que advirtió sobre el peligro de desalojos masivos.
Disputa reglamentaria y el debate por la presencialidad en el Senado
Antes de ingresar de lleno en la discusión del texto central, el cuerpo legislativo protagonizará un primer round reglamentario para resolver dos solicitudes de participación a distancia.
Por un lado, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti requirió conectarse de forma virtual debido a que transita la semana 32 de su embarazo; por el otro, el senador catamarqueño Flavio Fama solicitó la misma modalidad por motivos de salud tras someterse a una cirugía de rodilla.
Aunque ambos pedidos recibieron el visto bueno inicial de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la habilitación definitiva deberá ser convalidada por el pleno del recinto. Esta votación encenderá un debate de interpretación reglamentaria entre los bloques para definir si la aprobación requiere una mayoría simple o el aval calificado de los dos tercios de los senadores presentes.
La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan al Congreso
En paralelo a la tensión parlamentaria, las inmediaciones del palacio legislativo se convertirán en el epicentro de una masiva protesta sindical y social. La CGT, las dos CTA y la UTEP ratificaron una movilización desde el mediodía, acompañadas por ATE, trabajadores de Parques Nacionales y colectivos ambientales.
Pese a la retirada del oficialismo en el punto de tierras extranjeras, las cúpulas gremiales decidieron mantener la medida de fuerza al considerar que el articulado remanente mantiene puntos críticos.
Durante una conferencia de prensa conjunta realizada este miércoles, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió sobre el trasfondo de la iniciativa: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país".
En sintonía, el referente de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, catalogó el proyecto como un plan de "extranjerización, coloniaje y fragmentación" que erosiona las herramientas de control del Estado, anticipando jornadas de protesta coordinadas con réplicas y concentraciones en distintos puntos del interior del país.
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