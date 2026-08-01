El Gobierno en su laberinto: la imagen de Javier Milei se desploma en las redes

Otro apartado del informe, basado en 1.323 casos y con un margen de error de ±2,9%, indica que el 50% de los argentinos afirma "ya no poder esperar más" por una recuperación económica. Solo un 20% se muestra dispuesto a aguantar hasta los comicios de 2027; el resto distribuye su paciencia entre fin de año, mediados de 2027, y un 12% no se pronuncia.

En cuanto al estado de ánimo social, es mayoritariamente pesimista: apenas el 16% califica el presente como "bueno", mientras que el 48% lo considera "malo". La perspectiva a futuro tampoco alienta: el 47% anticipa un empeoramiento económico en el próximo año. La confianza en el Gobierno también se derrumba: el 61% no cree que pueda resolver los problemas fundamentales y el 64% opina que Milei gobierna para "algunos sectores", no para la mayoría.

El sacrificio y el ajuste generan un fuerte rechazo: el 67% no cree que el esfuerzo actual valga la pena, y la misma proporción sostiene que no traerá réditos futuros. Solo un tercio (entre 31% y 32%) se manifiesta conforme con las medidas económicas del oficialismo, reflejando un escenario de creciente escepticismo sobre los resultados del plan gubernamental.