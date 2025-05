¿Javier Milei corriendo desnudo por la Quinta de Olivos? El comentario sarcástico de Jorge Rial

En este sentido, Rial destacó que "hay un par especialmente preparado, además, para emergencias médicas", lo que recibió la rápida aprobación del Gato, que no esperaba lo que vendría después: "No, pero no estoy hablando de una unidad de emergencia médica normal que tiene que tener. Estoy hablando particularmente de que dos están encargados de custodiar que no tenga ningún brote", indicó Rial en torno al Presidente.