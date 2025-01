Javier Milei cruzó a Domingo Cavallo y dijo que el dólar "no está atrasado"

domingo cavallo

"Cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad", recordó el verborrágico mandatario, que pidió "que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95 en el medio del contexto del Efecto Tequila y cómo se ponía y las cosas que decía".

"Es interesante, porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos", espetó el mandatario.

"Si devaluar fuera una receta, Argentina tendría que ser potencia, y sin embargo se destruyó", siguió el mandatario, para quien en Argentina "tenemos una brecha cambiaria casi extinta, y ganamos US$25.000 millones de reservas, y además hay equilibrio fiscal".

Pero Domingo Cavallo piensa distinto. En un artículo reciente el exministro menemista aseguró que el tipo de cambio real se encuentra "exageradamente" apreciado, casi en un 20%, lo que genera "preocupación entre productores agropecuarios, exportadores y empresas que compiten con importaciones", y podría poner en peligro la estabilidad de la economía.

Sin embargo, Javier Milei no está abierto a críticas de expertos ni de veteranos porque su Gobierno mantiene el apoyo popular.

"La popularidad está cercana al 60% porque nuestras políticas tienen un consenso que, las más populares, como la motosierra, tienen un consenso del 70 al 80%", insistió.

Entrevista completa de Majul a Milei en El Observador

