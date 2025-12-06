Javier Milei defendió la designación del teniente Carlos Presti: "¿Quién mejor que un militar?"
El Presidente dijo que “el kirchnerismo se dedicó a demonizar a las Fuerzas Armadas” y enfatizó en que la designación ”se basa en su idoneidad para el cargo”.
Como ya se informó, Javier Milei encabezó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el acto formal de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca e incorporados a la Fuerza Aérea.
Consideró los a los cazas como "los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, agregando que “a partir de hoy todos estaremos un poco más seguros… Nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas".
Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de parte de la flota de aviones, de un total de 24, marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca, según sus dichos, revertir lo hecho en el pasado reciente con las Fuerzas Armadas por parte de sucesivos gobiernos peronistas.
“En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, sostuvo el jefe de Estado.
Javier Milei defendió la designación de un teniente general al frente de Defensa
En ese marco, Javier Milei defendió la designación de un militar en actividad como nuevo ministro de Defensa, en lugar del electo diputado Luis Petri. “Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti)”, dijo, aclarando que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo".
“Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y, lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”, apuntó el Presidente.
En otro orden, propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía, sin mencionar Malvinas, y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.
