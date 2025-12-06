Javier Milei defendió la designación del teniente Carlos Presti: "¿Quién mejor que un militar?"

“Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y, lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”, apuntó el Presidente.

En otro orden, propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía, sin mencionar Malvinas, y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.

image Los F-16 en Río Cuarto.