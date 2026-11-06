"Por fin un león que une", los carteles en la Ciudad dedicados al papa León XIV y con dura crítica a Milei.

Un claro mensaje en la interna política: los carteles que empapelaron la Ciudad

El mensaje apela a un directo e inequívoco juego de palabras que vincula la figura del Sumo Pontífice con el escenario político nacional: el afiche toma el nombre papal de León XIV, quien iniciará su visita oficial al país este domingo tras su paso por Uruguay, y lo contrasta directamente con el presidente Javier Milei, autodenominado popularmente como "El León" y asociado a la simbología de este animal a lo largo de su carrera política.