"Por fin un León que une": los carteles en la Ciudad dedicados al papa León XIV y con dura crítica a Milei
En la antesala de la llegada del papa León XIV, diversos lugares de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con carteles con un claro mensaje a Milei.
A pocas horas del esperado arribo del papa León XIV a la Argentina, las calles de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron este viernes 6 de noviembre cubiertas por llamativos carteles que encendieron la conversación política y social: con el lema "Por fin UN LEÓN que une", los afiches irrumpieron en las principales avenidas, paradas de colectivo y marquesinas del centro porteño y de diversos barrios de la capital.
Un claro mensaje en la interna política: los carteles que empapelaron la Ciudad
El mensaje apela a un directo e inequívoco juego de palabras que vincula la figura del Sumo Pontífice con el escenario político nacional: el afiche toma el nombre papal de León XIV, quien iniciará su visita oficial al país este domingo tras su paso por Uruguay, y lo contrasta directamente con el presidente Javier Milei, autodenominado popularmente como "El León" y asociado a la simbología de este animal a lo largo de su carrera política.
Al remarcar que se trata de "un León que une", los impulsores de la campaña buscan marcar un contrapunto entre el perfil del líder de la Iglesia Católica —centrado en el diálogo y la unidad— y el estilo discursivo y la gestión del mandatario nacional, que promueve mensajes de odio hacia quienes piensan distinto.
Reacciones y clima en la víspera de la visita pontificia
Los carteles —que llevan la firma de la agrupación "Queremos" en su margen inferior— comenzaron a circular rápidamente en redes sociales desde las primeras horas de la mañana de este viernes, generando réplicas tanto de sectores opositores como de simpatizantes del oficialismo.
La aparición de la cartelería añade una cuota de efervescencia al clima político y social que precede a la llegada de León XIV. El Santo Padre aterrizará este domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery para dar inicio a una intensa agenda de cuatro días en el país, que incluirá encuentros oficiales con el Gobierno nacional, misas multitudinarias y recorridas por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
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