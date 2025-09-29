Javier Milei derogó el nombramiento de Norberto Galasso como embajador de la cultura argentina

Su designación había sido impulsado en un contexto de reconocimiento institucional a figuras emblemáticas de la cultura nacional. La distinción otorgaba al escritor un rango protocolar de subsecretario, con presencia en actos, foros e instancias de representación oficial.

Al momento de su designación, el gobierno de Cristina Kirchner destacó la incidencia de Galasso en la "investigación histórica de carácter revisionista, tal como lo testimonian sus innúmeros trabajos monográficos y conferencias, como así también los libros editados y las publicaciones periódicas que lo han tenido como asiduo colaborador".

Entre las obras más destacados de Galasso se encuentran títulos como "Perón"; "Seamos Libres" e "Historia de la Argentina: desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner", que se convirtieron en referencias obligadas en el ámbito académico y cultural. Su vida y obra quedaron además reflejadas en el cine gracias al documental "Galasso: pensar en Nacional", dirigido por Federico Sosa.

