Javier Milei despotricó contra la oposición y dijo que la inflación bajará "tarde o temprano"

naldo y milei El gobernador Osvaldo Jaldo recibió calurosamente a Javier Milei.

Habló de Adam Smith, a quien recientemente le rindió homenaje en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), destacando su "noción de moral como política de Estado", añadiendo que en el Gobierno “hacemos economía para que la gente esté mejor”.

“Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, señalando que “Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”. Ponderó también a Juan Bautista Alberdi, al recordarlo como "ideólogo de la Constitución".

Con una agenda apretada por el apuro que le impuso el viaje previsto a Hungría, Milei brindó su discurso y evitó acercarse a la gente y la recorrida en la ciudad por el “Tour de la Gratitud”, como estaba previsto.

Qué es el Foro Económico del NOA (FENOA)

El Foro Económico del NOA (FENOA) se desarrolla bajo el lema "La hora de las provincias" y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, con el foco puesto en el avance de agendas de desregulación y ajuste a nivel provincial, buscando mejorar la competitividad y atraer inversiones para fortalecer las economías locales.

El panel de disertantes fue extenso; estuvieron la senadora Patricia Bullrich; el exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán, y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.