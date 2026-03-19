Javier Milei despotricó contra la oposición y dijo que la inflación bajará "tarde o temprano"
El Presidente estuvo en Tucumán para cerrar el FENOA, habló de inflación, fustigó a "los cavernícolas" y "los mandriles" y evitó acercarse a los tucumanos que esperaban la visita.
A horas de partir rumbo a Hungría, Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA (FENOA) que se realizó este jueves en San Miguel de Tucumán, donde volvió a fustigar a los gobiernos que le precedieron y a los que responsabilizó por no poder ahora reducir la inflación que lo desvela.
"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000%, vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó acerca de los precios mayoristas mientras los minoristas (IPC) le resultan prácticamente incontrolables, incluso después de la intervención del Indec. En ese sentido, dijo que “más temprano o más tarde la inflación se va a terminar en la Argentina".
También cuestionó a "los cavernícolas", “los salvajes” y a "los mandriles" que fomentan el consumo popular porque, según su visión anarcocapitalista, “fomentar el consumo en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico".
Milei aseguró que su administración trabaja “intensamente para que hasta 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno" partidos políticos de signo opositor, particularmente peronistas, que "estuvieron 100 años fomentando la vagancia y el parasitismo".
“Son gente que tiene inherente no laburar porque si laburan se sienten explotados; si son jefes son explotadores, y si están desempleados son desafortunados. Entonces parasitan el Estado", afirmó, advirtiendo que en las elecciones de 2023 había dos opciones: una era el camino que "nos llevaba a Cuba por parada en Venezuela" y la otra la senda libertaria que él encarnaba.
Habló de Adam Smith, a quien recientemente le rindió homenaje en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), destacando su "noción de moral como política de Estado", añadiendo que en el Gobierno “hacemos economía para que la gente esté mejor”.
“Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, señalando que “Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”. Ponderó también a Juan Bautista Alberdi, al recordarlo como "ideólogo de la Constitución".
Con una agenda apretada por el apuro que le impuso el viaje previsto a Hungría, Milei brindó su discurso y evitó acercarse a la gente y la recorrida en la ciudad por el “Tour de la Gratitud”, como estaba previsto.
Qué es el Foro Económico del NOA (FENOA)
El Foro Económico del NOA (FENOA) se desarrolla bajo el lema "La hora de las provincias" y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, con el foco puesto en el avance de agendas de desregulación y ajuste a nivel provincial, buscando mejorar la competitividad y atraer inversiones para fortalecer las economías locales.
El panel de disertantes fue extenso; estuvieron la senadora Patricia Bullrich; el exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán, y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.
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