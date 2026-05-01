Miles de dirigentes peronistas se reunieron el Parque Norte "para ser alternativa nacional"

peronismo parque norte 1 guillermo michel Guillermo Michel fue uno de los oradores en Parque Norte.

Por su parte, la bonaerense Victoria Tolosa Paz afirmó que este Día del Trabajador “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina”, y sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo”.

Además, llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”, con “un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones”, para luego plantear la necesidad de consolidar “un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno”.

Juan Manuel Olmos, por su lado, llamó a “discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, señalando que “esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”.

Y agregó: “A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”, marco en el cual “el peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

Otros participantes del encuentro peronista

peronismo parque norte 1 tolosa paz Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos motorizaron el encuentro en Parque Norte.

Del encuentro también participaron otras figuras de relieve del peronismo, como los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Ezeiza, Gastón Granados, así como el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski.

Otros participantes fueron el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan, Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix.

También participaron Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay; Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca; Fabián Gramajo, intendente de Chimbas; Guillermo Snopek, diputado nacional por Jujuy; José Urtubey, expresidente de la UIA; Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja; Kelly Olmos, diputada nacional, y Juan José Bahillo, diputado provincial de Entre Ríos, entre otros.