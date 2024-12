Javier Milei, en el stream del Gordo Dan: "Algunos con exceso de gorilismo quieren a Cristina presa"

En ese marco Milei abordó distintos temas como la marcha de la economía, la inflación, la pobreza y la situación judicial de Cristina Kirchner. Sobre este último punto se explayó, en especial en medio de la nueva disputa que se abrió con el PRO luego de que el Gobierno boicoteara en Diputados el proyecto "Ficha limpia", iniciativa que impulsa el macrismo para evitar que la presidenta del PJ pueda presentarse como candidata en las elecciones Legislativas del próximo año.

Qué dijo Javier Milei sobre Cristina Kirchner en el stream del Gordo Dan

"A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que (Miguel Ángel) Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con Cristina y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”, aseguró.

Y siguió: "el proyecto de Ficha Limpia como estaba conseguía el resultado opuesto al buscado porque ¿qué era lo que vos querías con ese proyecto? Que no entren los chorros, que no entren los delincuentes, bueno el proyecto como está consigue el resultado totalmente opuesto porque vos vas a un feudo, vos le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones".

Javier Milei y la inflación

En el canal de stream libertario Milei evalúo que "cuando uno mira la evaluación de la inflación y mira el diseño de nuestro programa, es más exitoso que la propia convertibilidad" dado que tendrían "un programa de estabilización mejor".

Y consideró que "hicimos una reforma estructural ocho veces más grande" por lo que "implicaría que somos el mejor gobierno de la historia, sólo con lo que hicimos el primer año" en simultáneo a que "hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad". “Está claro que nuestro programa de estabilización es más exitoso que la propia convertibilidad de Menem”, insistió.

"Hay gente que se niega a mirar los datos", apuntó y entendió que existe una deflación analizando que "tenemos una inflación inducida del 2,5%, que viene dado por la tasa de evaluación pautada, el 'crawling peg', y por la inflación internacional". "Tenemos una inflación piso de 2,5%, técnicamente este mes fue de deflación porque estuvo el índice por debajo de 2,5%”, celebró.

En contraposición al índice de canasta básica, manifestó que "la cantidad de pobres se está derrumbando, pero el problema de la medición del INDEC (de la pobreza) es semestral".

Asimismo afirmó que "tengo una relación cuasi simbiótica con Luis Caputo" y recordó que "ningún ministro tiene habilitado hablar de plata conmigo". En el stream Carajo adelantó además que "estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo. Tenemos que arreglar el problema de stocks del Banco Central y estamos negociando un programa con el FMI pero al mismo tiempo con fondos de inversión. En ese contexto, elegiremos".

También destacó que el Gobierno "no tocó los precios" ni tampoco "fijó el tipo de cambio", además de resaltar que la Argentina ya tiene "deflación".

Milei aseguró que su gobierno "entrará al año electoral" en 2015 con "déficit cero y emisión cero", tal como había anunciado en el discurso emitido por cadena nacional por el primer año de su gestión. Y revalidó: "En la medida que la economía crezca, vamos a bajar impuestos".