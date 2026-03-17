Javier Milei encabeza este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel

La causa por el atentado a la Embajada de Israel

A pesar de las intervenciones de la Corte Suprema de Justicia, el FBI y el Mossad, la causa aún no cuenta con imputados ni condenados. Sin embargo, un giro clave se produjo en abril de 2024, cuando un tribunal federal argentino dictaminó que el ataque fue "organizado, planeado, financiado y ejecutado" por Irán y la organización Hezbolá.

El fallo señaló a exfuncionarios y militares iraníes —muchos de los cuales contaban con inmunidad diplomática en 1992— e incluyó acusaciones contra funcionarios locales por presunta manipulación de pruebas y encubrimiento.