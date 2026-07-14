"Presidente, decrete feriado nacional": el pedido de un dirigente libertario para este miércoles

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de firmar el documento enviado a la Casa Rosada, con copia directa al secretario de Trabajo Julio Cordero. En el texto, se solicita que el cese de tareas comience a las 12 del mediodía de este miércoles, afectando a los agentes de toda la Administración Pública Nacional, entes públicos y empresas estatales.

"El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", fundamentó Aguiar en la misiva. Desde el sindicato aclararon que, de otorgarse la medida, se garantizará el correcto funcionamiento de los servicios básicos y las guardias mínimas para atender cualquier urgencia.

Para justificar la propuesta, ATE trazó un paralelismo con los asuetos otorgados durante las fiestas de fin de año y recordó que otros gobiernos de la región adoptaron medidas similares en esta Copa del Mundo, como el feriado decretado en Paraguay o los asuetos provinciales dispuestos en Jujuy, La Rioja y San Juan en fases anteriores. Cabe destacar que, tras el triunfo ante Egipto, Aguiar ya le había enviado un picante mensaje virtual a Javier Milei reclamando un asueto nacional para festejar.