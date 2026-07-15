"Jugamos contra piratas usurpadores": Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del Gobierno previo al partido

El Presidente decidió ver el partido en la intimidad de la Quinta de Olivos junto a Karina Milei, evitando discursos patrióticos o puestas en escena que pudieran ligar al fútbol con la política partidaria.

Además, el círculo presidencial busca cuidar el vínculo construido con el Reino Unido, administrando con extremo cuidado los gestos oficiales. De hecho, el único movimiento relevante del Gobierno nacional respecto al partido fue meramente preventivo: ordenar un fuerte despliegue de 300 efectivos policiales para blindar la Embajada británica en Recoleta ante eventuales disturbios.

Ruido por las restricciones en Atlanta

El encendido tuit de la Vicepresidenta se da, además, en un contexto de cierta incomodidad interna en el Gobierno tras confirmarse que las autoridades locales en Atlanta y la FIFA no permitirán el ingreso de banderas, carteles o camisetas que contengan alusiones políticas o provocativas, una categoría en la cual la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que quedaron incluidas las referencias a las Islas Malvinas.

Mientras en los despachos de Balcarce 50 buscan bajarle el tono a esa polémica y asumen que las reglas de admisión corresponden estrictamente a la organización del torneo, Villarruel prefirió plantar bandera en el terreno digital y agitar un histórico reclamo de soberanía que excede por completo los límites del campo de juego.