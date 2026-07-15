"Jugamos contra piratas usurpadores": Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del Gobierno previo al partido
Mientras Milei mantiene una estrategia de perfil bajode cara al choque ante Inglaterra, la Vicepresidenta lanzó un duro posteo cargado de épica nacionalista.
La previa del trascendental partido de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra sumó un ruidoso capítulo político. En la noche previa al encuentro, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a utilizar sus redes sociales para marcar una fuerte distancia de la línea moderada que viene sosteniendo la Casa Rosada y lanzó una publicación de alto voltaje.
"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más", disparó sin rodeos la titular del Senado a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), rompiendo de manera drástica con la estrategia de "bajar los decibelios" que se diseñó en el entorno de Javier Milei.
El mensaje de Villarruel, que rápidamente se volvió viral y generó miles de interacciones, apeló de manera directa a la fibra histórica, geopolítica y deportiva que rodea este clásico mundialista.
"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", sentenció la Vicepresidenta.
Victoria Villarruel y un nuevo desmarque del discurso de la Casa Rosada
La publicación de la Vicepresidenta expone una vez más las diferencias de criterio y de estilo dentro de la cúpula del Poder Ejecutivo. Mientras que Villarruel optó por encender el fervor popular rescatando la memoria de Malvinas y tildando de "invasores" al rival del miércoles, Javier Milei eligió un camino diametralmente opuesto.
El Presidente decidió ver el partido en la intimidad de la Quinta de Olivos junto a Karina Milei, evitando discursos patrióticos o puestas en escena que pudieran ligar al fútbol con la política partidaria.
Además, el círculo presidencial busca cuidar el vínculo construido con el Reino Unido, administrando con extremo cuidado los gestos oficiales. De hecho, el único movimiento relevante del Gobierno nacional respecto al partido fue meramente preventivo: ordenar un fuerte despliegue de 300 efectivos policiales para blindar la Embajada británica en Recoleta ante eventuales disturbios.
Ruido por las restricciones en Atlanta
El encendido tuit de la Vicepresidenta se da, además, en un contexto de cierta incomodidad interna en el Gobierno tras confirmarse que las autoridades locales en Atlanta y la FIFA no permitirán el ingreso de banderas, carteles o camisetas que contengan alusiones políticas o provocativas, una categoría en la cual la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que quedaron incluidas las referencias a las Islas Malvinas.
Mientras en los despachos de Balcarce 50 buscan bajarle el tono a esa polémica y asumen que las reglas de admisión corresponden estrictamente a la organización del torneo, Villarruel prefirió plantar bandera en el terreno digital y agitar un histórico reclamo de soberanía que excede por completo los límites del campo de juego.
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