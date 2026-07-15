Qué hará Javier Milei durante el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra y cómo sigue su agenda

La decisión de no alterar la marcha del Estado también se reflejó en el rechazo formal al pedido de asueto de ATE. El Gobierno descartó decretar un cese de tareas o una reducción horaria generalizada, prefiriendo que cada dependencia pública organice de manera interna el seguimiento del partido de acuerdo con sus necesidades operativas, garantizando la continuidad de los servicios esenciales.

Retorno de Javier Milei a la gestión el jueves: economía y AMIA

El breve receso político de este miércoles dará paso a una cargada agenda institucional a partir del jueves, con la mira puesta en reinstalar el debate económico y el equilibrio fiscal como ejes prioritarios de gestión:

Jueves por la tarde: Javier Milei reaparecerá públicamente al participar del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , donde compartirá escenario con el titular de la entidad, Adelmo Gabbi, para brindar un discurso con foco en la macroeconomía. Ese mismo día, Karina Milei encabezará un cese de filas en Casa Rosada al reunirse con legisladores nacionales y bonaerenses de La Libertad Avanza.

Viernes por la mañana: El mandatario asistirá al acto central por el aniversario del atentado contra la AMIA, una ceremonia de alto impacto institucional que reunirá a la cúpula del Gabinete, referentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas, ratificando el alineamiento internacional de la gestión con Israel.

Con este cronograma, la Casa Rosada busca encapsular el partido del miércoles como un evento estrictamente deportivo y de esparcimiento familiar, preservando la energía de la gestión para ordenar el relanzamiento político y las reformas económicas que el Ejecutivo pretende batallar en el Congreso durante el segundo semestre del año.