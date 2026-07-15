Qué hará Javier Milei durante el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra y cómo sigue su agenda
El Gobierno despejó la agenda de actividades oficiales para este miércoles, pero prepara un fuerte regreso a la actividad institucional a partir del jueves.
El histórico cruce de este miércoles entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo alterará por completo el ritmo de la política nacional. Sin embargo, desde lo institucional, la decisión del presidente Javier Milei parece ser mantener la cautela, evitar cualquier tipo de sobreactuación o utilización y concentrar su agenda en la intimidad.
Al igual que en los compromisos anteriores de la Scaloneta, el jefe de Estado seguirá las alternativas del encuentro en la Quinta de Olivos, acompañado exclusivamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según fuentes oficiales.
La estrategia de la Casa Rosada: evitar la "sobreactuación"
En las últimas horas, puertas adentro de Balcarce 50, convivieron dos posturas: la de un sector que sugería acompañar con mayor efusión el entusiasmo popular y el clima de unidad nacional, y la de quienes aconsejaban tomar distancia para que el protagonismo fuera 100% deportivo. Finalmente, esta última fue la que se impuso.
La cautela oficial también responde a la delicada carga simbólica y diplomática que rodea al partido debido a la cuestión Malvinas. Aunque el vocero Adrián Ravier remarcó el martes que "el presidente Milei está tratando de recuperar las Malvinas todos los días", el Ejecutivo prefirió no montar puestas en escena nacionalistas alrededor del fútbol.
La única medida directa del Gobierno respecto al partido se enfocó en el área de prevención, disponiendo un operativo de seguridad reforzado con 300 efectivos de la Policía Federal para custodiar la Embajada del Reino Unido en Recoleta.
La decisión de no alterar la marcha del Estado también se reflejó en el rechazo formal al pedido de asueto de ATE. El Gobierno descartó decretar un cese de tareas o una reducción horaria generalizada, prefiriendo que cada dependencia pública organice de manera interna el seguimiento del partido de acuerdo con sus necesidades operativas, garantizando la continuidad de los servicios esenciales.
Retorno de Javier Milei a la gestión el jueves: economía y AMIA
El breve receso político de este miércoles dará paso a una cargada agenda institucional a partir del jueves, con la mira puesta en reinstalar el debate económico y el equilibrio fiscal como ejes prioritarios de gestión:
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Jueves por la tarde: Javier Milei reaparecerá públicamente al participar del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde compartirá escenario con el titular de la entidad, Adelmo Gabbi, para brindar un discurso con foco en la macroeconomía. Ese mismo día, Karina Milei encabezará un cese de filas en Casa Rosada al reunirse con legisladores nacionales y bonaerenses de La Libertad Avanza.
Viernes por la mañana: El mandatario asistirá al acto central por el aniversario del atentado contra la AMIA, una ceremonia de alto impacto institucional que reunirá a la cúpula del Gabinete, referentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas, ratificando el alineamiento internacional de la gestión con Israel.
Con este cronograma, la Casa Rosada busca encapsular el partido del miércoles como un evento estrictamente deportivo y de esparcimiento familiar, preservando la energía de la gestión para ordenar el relanzamiento político y las reformas económicas que el Ejecutivo pretende batallar en el Congreso durante el segundo semestre del año.
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