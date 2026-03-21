Javier Milei es el primer presidente argentino en hacer una visita oficial a Hungría
Ambos mandatarios mantuvieron una reunión en Budapest. El argentino viajó porque disertará en un foro de ultraderecha.
El presidente Javier Milei mantuvo este sábado una agenda de alto voltaje en Budapest: primero fue recibido por su homólogo húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y más tarde se reunió con el primer ministro, Viktor Orbán.
Acompañan al mandatario argentino su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
A las 12 del mediodía (7 de la mañana en Argentina), el jefe de Estado y Sulyok se encontraron en la residencia oficial de Budapest. Más tarde, mantuvo un encuentro con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda (Karmelita kolostor).
Además, el líder libertario dará un discurso en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un encuentro de ultraderecha que será encabezado por Miklós Szanth, director de CPAC Hungría.
Yanina Latorre reconoció una "relación" con Mauricio Novelli: "No fue un sobre sino un trabajo en blanco"
Tras la filtración de sus chats con el empresario Mauricio Novelli, Yanina Latorre utilizó su espacio en Radio El Observador para realizar un descargo e intentar desmarcarse de la causa $LIBRA, aunque confirmó el vínculo con el operador apuntado por el escándalo que salpica al presidente Javier Milei.
Con su estilo característico, la panelista aseguró ser víctima de una "opereta" y aclaró que su vínculo con el investigado fue estrictamente comercial y previo al escándalo de la criptomoneda.
Latorre explicó que los mensajes difundidos corresponden a los años 2023 y 2024, mucho antes de que estallara la estafa de $LIBRA en febrero de 2025. Según la conductora, Novelli la contactó presentándose como intermediario de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo.
"Mi relación con este hombre data del año 2023. Yo no tengo manera de saber que en febrero de 2025 iba a estar involucrado en una estafa. Me ofreció publicitar Binance, que es una empresa seria, la cara es Ronaldo y es sponsor de la Selección Argentina", sentenció la conductora.
El argumento de Yanina Latorre: publicidad legal vs. estafa
La panelista fue enfática al diferenciar su trabajo como influencer de las maniobras delictivas que investiga la justicia. Aseguró que cobró por "chivos" (publicidades) registrados y legales, y que cuenta con los guiones y las transferencias que respaldan su actividad privada.
"Hablo por WhatsApp con la gente que me contrata. Pasé mi presupuesto, el tipo me pagó, hice la publicidad y nunca más", argumentó Yanina respecto a los chats.
En tanto, sobre la megaestafa $LIBRA, sentenció: "Yo no sé ni qué es $LIBRA. Lo de $LIBRA fue en 2025. Una cosa es una estafa y otra es que me contrate un tipo para una publicidad legal que al año termina involucrado en un quilombo".
Además, Latorre apuntó contra colegas a los que acusó de utilizar su nombre para atacarla por su postura crítica hacia el kirchnerismo. "Entiendo que me peguen, pero no inventen que soy estafadora o que cobro sobres. Un sobre es otra cosa, esto fue un trabajo en blanco", disparó.
Finalmente, Latorre aclaró que aunque se la vincula con el oficialismo, ella no es "libertaria" ni votó a Javier Milei, pero que su perfil "anti-K" la convierte en el blanco perfecto para estas filtraciones que, según ella, no muestran ningún delito, sino una simple negociación de tarifas publicitarias.
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