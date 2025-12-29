Javier Milei estalló contra el periodismo tras la versión de aumento salarial para el Ejecutivo: "Chimenteros"
Luego de que Manuel Adorni confirmara que la noticia era "absolutamente falsa", el presidente se subió a su mensaje para fustigar a los medios.
Manuel Adorni salió al cruce de los medios para desmentir la versión que indicaba que Javier Milei se aumentaría su salario y el de todo su equipo por decreto al asegurar que esa "fake news" es "absolutamente falsa". Inmediatemente después, Javier Milei se subió a su mensaje para hacer una de las cosas que más disfruta: criticar al periodismo.
"PERIODISMO", comenzó escribiendo en su cuenta de X, entre comillas y en mayúsculas. "Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin", cerró su mensaje.
Cuáles son los salarios del Poder Ejecutivo actualmente
Cuando no está promoviendo criptomonedas, el Presidente percibe $4.066.018 mensuales; la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cobra $3.764.820 al mes; los ministros, $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.
La decisión de congelar los salarios
El congelamiento salarial fue dispuesto por Javier Milei en diciembre de 2023, cuando todo era motosierra y austeridad. Pero en 2024 hubo un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que fue anulado mediante el Decreto 235/2024.
En esa época, marzo de 2024, "los políticos debían dar el ejemplo", según Milei. Pero para la segunda mitad de su mandato el Presidente hizo dos cambios fundamentales: presentó un presupuesto, que fue aprobado el viernes pasado por un Congreso adepto, y en él habría actualizado al menos parcialmente los salarios de "sus hombres".
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.
