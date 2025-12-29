Javier Milei estalló contra el periodismo tras la versión de aumento salarial para el Ejecutivo: "Chimenteros"

Manuel Adorni salió al cruce de los medios para desmentir la versión que indicaba que Javier Milei se aumentaría su salario y el de todo su equipo por decreto al asegurar que esa "fake news" es "absolutamente falsa". Inmediatemente después, Javier Milei se subió a su mensaje para hacer una de las cosas que más disfruta: criticar al periodismo.