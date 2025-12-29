Manuel Adorni desmintió el aumento salarial para Javier Milei y su equipo por decreto: "Absolutamente falso"
El jefe de Gabinete y también vocero presidencial aseguró que el mandatario pidió que su sueldo quede "congelado" y apuntó contra el periodismo.
Luego de que trascendiera que Javier Milei aumentaría su salario y el de todo el resto del Poder Ejecutivo por decreto, Manuel Adorni salió al cruce para desmentir esta versión y asegurar que es "absolutamente falsa".
En este sentido, el jefe de Gabinete indicó: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", contraatacó.
Milei también reaccionó a la versión del aumento salarial del Ejecutivo: "PERIODISMO"
El presidente no dudó en aprovechar la ocasión para fustigar nuevamente al periodismo, tal como suele hacerlo a menudo: "PERIODISMO", comenzó escribiendo en su cuenta de X, entre comillas y en mayúsculas. "Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin", cerró su mensaje.
Cuáles son los salarios del Poder Ejecutivo actualmente
Cuando no está promoviendo criptomonedas, el Presidente percibe $4.066.018 mensuales; la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cobra $3.764.820 al mes; los ministros, $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.
La decisión de congelar los salarios
El congelamiento salarial fue dispuesto por Javier Milei en diciembre de 2023, cuando todo era motosierra y austeridad. Pero en 2024 hubo un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que fue anulado mediante el Decreto 235/2024.
En esa época, marzo de 2024, "los políticos debían dar el ejemplo", según Milei. Pero para la segunda mitad de su mandato el Presidente hizo dos cambios fundamentales: presentó un presupuesto, que fue aprobado el viernes pasado por un Congreso adepto, y en él habría actualizado al menos parcialmente los salarios de "sus hombres".
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.
