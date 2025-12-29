Manuel Adorni desmintió el aumento salarial para Javier Milei y su equipo por decreto: "Absolutamente falso"

En esa época, marzo de 2024, "los políticos debían dar el ejemplo", según Milei. Pero para la segunda mitad de su mandato el Presidente hizo dos cambios fundamentales: presentó un presupuesto, que fue aprobado el viernes pasado por un Congreso adepto, y en él habría actualizado al menos parcialmente los salarios de "sus hombres".

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $ 334.800 en diciembre y el sueldo promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.