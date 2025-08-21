Javier Milei fustigó al Senado por la suba de dietas: "Una vergüenza"
El Presidente se refirió a la suba automática de las dietas desde noviembre, al señalar que es "una vergüenza que esperemos que en Octubre se va a terminar".
Como se informó, los trabajadores del Congreso de la Nación lograron un nuevo aumento en el piso salarial tras el cierre de las negociaciones paritarias, por lo que se disparará de forma automática un incremento en las dietas de los senadores nacionales.
El nuevo incremento en el monto mensual que perciben los legisladores de la cámara alta tendrá lugar después de que, en abril del año pasado, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó la cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los empleados legislativos.
De esta manera, quienes en la actualidad cobran poco más de $9 millones en bruto pasarán a percibir desde noviembre próximo algo más de $10,2 millones brutos; es decir, a los que habrá que descontar los aportes de ley e impuestos como Ganancias.
Una vez conocida la noticia, fue Javier Milei quien primero reaccionó con palabras electoralistas y demagógicas, mientras se encuentra envuelto en presuntos hechos de corrupción que salpican al núcleo más duro de su gobierno, incluida su hermana Karina “el Jefe” Milei.
Bajo el título “El cinismo del Senado”, el Presidente escribió un mensaje en redes sociales donde fustiga a los senadores que “votan leyes para destruir el programa económico”, en alusión a la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario y a los rechazos a la disolución de organismos estatales como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, decretados por el Poder Ejecutivo.
“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, arranca el mensaje presidencial.
Los hacen, según el mandatario, “escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante. Una vergüenza que esperemos que en Octubre se va a terminar. Viva La Libertad Carajo…!!!”, concluye el jefe de Estado, apuntando a las elecciones legislativas de este año.
