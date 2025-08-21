Javier Milei fustigó al Senado por la suba de dietas: "Una vergüenza"

“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, arranca el mensaje presidencial.

Los hacen, según el mandatario, “escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante. Una vergüenza que esperemos que en Octubre se va a terminar. Viva La Libertad Carajo…!!!”, concluye el jefe de Estado, apuntando a las elecciones legislativas de este año.