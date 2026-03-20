Javier Milei en Hungría: se reúne con Viktor Orbán y habla ante la Conferencia de Acción Conservadora

javier milei y viktor orban 2 Laderos de Donald Trump: Javier Milei y el húngaro Viktor Orbán.

Además de los halagos mutuos, ambos avanzarán sobre temas vinculados a la situación internacional, particularmente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus derivaciones bélicas, económicas y financieras.

Pasado el mediodía del sábado (hora argentina) será el turno de la intervención de Milei en la ceremonia de cierre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde ante un auditorio afín a sus ideas insistirá sobre las bondades del anarcocapitalismo y las maldades del socialismo que, según el Presidente, se extiende por el mundo como un fantasma que lo aterra.

Posteriormente, se trasladará a la sede de la Universidad Ludovika de Servicio Público, dedicada la formación de funcionarios de la administración pública, militares y policías, donde su rector, Gergely Deli, le hará entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”, que Milei agradecerá con un breve discurso.

Es que ese mismo día, hacia media tarde (noche húngara), el Presidente y Karina Milei emprenderán el “vuelo especial” para regresar a la Argentina, previéndose el arribo a Buenos Aires durante la mañana del domingo.