Javier Milei en Hungría: se reúne con Viktor Orbán y habla ante la Conferencia de Acción Conservadora
El Presidente ya se encuentra en Budapest a la espera de un sábado agitado: se reunirá con el presidente húngaro y su polémico primer ministro.
Como se informó, Javier Milei arribó a Hungría y ya alojado en un lujoso hotel de Budapest, mientras espera que se inicie la agenda oficial del fin de semana, emprendió la titánica tarea de usar y abusar de las redes sociales para celebrar, por ejemplo, el crecimiento del PBI en 2025, según informó el Indec.
Se trata del 36° viaje al exterior del mandatario argentino en aproximadamente 830 días de gestión, lo que representa que ha pasado cerca del 15% de su mandato fuera del país; algo inédito en la historia argentina.
Recientemente Milei viajó a los Estados Unidos, de allí a Chile para la asunción de José Antonio Kast y luego a España, donde participó en el Foro Económico de Madrid y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido neofascista VOX.
La apretada agenda de Javier Milei en Hungría
Según información oficial, Javier Milei comenzará con su agenda durante la mañana de este sábado, con un encuentro protocolar con su par húngaro, Tamás Sulyok, que se desarrollará en el Palacio Sándor, residencia oficial del mandatario anfitrión.
Luego se reunirá con la figura más relevante del gobierno de Hungría y uno de los más reconocidos referentes de la ultraderecha global, el primer ministro Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda (Karmelita kolostor).
Además de los halagos mutuos, ambos avanzarán sobre temas vinculados a la situación internacional, particularmente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus derivaciones bélicas, económicas y financieras.
Pasado el mediodía del sábado (hora argentina) será el turno de la intervención de Milei en la ceremonia de cierre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde ante un auditorio afín a sus ideas insistirá sobre las bondades del anarcocapitalismo y las maldades del socialismo que, según el Presidente, se extiende por el mundo como un fantasma que lo aterra.
Posteriormente, se trasladará a la sede de la Universidad Ludovika de Servicio Público, dedicada la formación de funcionarios de la administración pública, militares y policías, donde su rector, Gergely Deli, le hará entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”, que Milei agradecerá con un breve discurso.
Es que ese mismo día, hacia media tarde (noche húngara), el Presidente y Karina Milei emprenderán el “vuelo especial” para regresar a la Argentina, previéndose el arribo a Buenos Aires durante la mañana del domingo.
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