Javier Milei inicia este miércoles una nueva agenda en España, otra vez sin foto con el rey Felipe VI
El mandatario viaja por la XXX Cumbre Iberoamericana y para mantener una cumbre política de carácter privado con el titular de Vox, Santiago Abascal.
En la antesala de la histórica visita que el papa León XIV realizará a la Argentina, el presidente Javier Milei viaja a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.
Sin embargo, su estadía estará marcada por un severo desaire diplomático: el rey Felipe VI mantendrá audiencias bilaterales con seis jefes de Estado extranjeros, pero dejó fuera de su agenda oficial al mandatario argentino.
La decisión de la Casa Real ratifica el enfriamiento de las relaciones bilaterales con el gobierno español de Pedro Sánchez, a quien Milei volvió a calificar de "dictador" semanas atrás. Pese a las gestiones de la Casa Rosada para destrabar un encuentro formal en la Zarzuela, el Palacio no dio respuesta a la solicitud.
La agenda de Javier Milei y del rey Felipe VI
Mientras la representación argentina quedó marginada del ámbito de recepciones privadas del monarca, la agenda de Felipe VI sí incluirá encuentros bilaterales formales con los presidentes José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras), Bernardo Arévalo (Guatemala), Laura Fernández (Costa Rica), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia).
Ante la falta de interlocución con las máximas autoridades institucionales del país anfitrión, la comitiva argentina priorizará la sintonía partidaria con la derecha local:
-
Escala técnica: Tras salir del país este martes a las 23:00, el avión oficial ARG-01 realiza una escala en Las Palmas de Gran Canaria —con recepción del cónsul Luis María Sobrón— para arribar a Madrid al mediodía del miércoles.
Reunión con Vox: El miércoles a las 18:30 (hora argentina), Milei mantendrá una cumbre política de carácter privado con el titular de Vox, Santiago Abascal, a quien considera un estrecho aliado en el mapa internacional.
El armado de esta agenda ocurre en un contexto político sumamente sensible para España, que se encamina a renovar el Poder Ejecutivo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde las alianzas entre figuras internacionales y locales pesan sobre un padrón de más de 38,7 millones de electores.
Participación en la Cumbre y retorno rápido
La actividad oficial de la comitiva argentina se concentrará el jueves 5 de noviembre en la Galería de las Colecciones Reales, donde Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno.
Una vez concluida la plenaria multilateral, la delegación nacional emprenderá el regreso a Buenos Aires ese mismo jueves a las 17:00 (hora local). Tras realizar una nueva escala técnica en Canarias, el avión ARG-01 tiene previsto aterrizar en suelo argentino el viernes 6 a las 7:30 de la mañana, iniciando la cuenta regresiva para los preparativos del viaje papal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario