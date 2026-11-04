Javier Milei inicia este miércoles una nueva agenda en España, otra vez sin foto con el rey Felipe VI

Escala técnica: Tras salir del país este martes a las 23:00, el avión oficial ARG-01 realiza una escala en Las Palmas de Gran Canaria —con recepción del cónsul Luis María Sobrón— para arribar a Madrid al mediodía del miércoles.

Reunión con Vox: El miércoles a las 18:30 (hora argentina), Milei mantendrá una cumbre política de carácter privado con el titular de Vox, Santiago Abascal, a quien considera un estrecho aliado en el mapa internacional.

El armado de esta agenda ocurre en un contexto político sumamente sensible para España, que se encamina a renovar el Poder Ejecutivo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde las alianzas entre figuras internacionales y locales pesan sobre un padrón de más de 38,7 millones de electores.

Participación en la Cumbre y retorno rápido

La actividad oficial de la comitiva argentina se concentrará el jueves 5 de noviembre en la Galería de las Colecciones Reales, donde Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno.

Una vez concluida la plenaria multilateral, la delegación nacional emprenderá el regreso a Buenos Aires ese mismo jueves a las 17:00 (hora local). Tras realizar una nueva escala técnica en Canarias, el avión ARG-01 tiene previsto aterrizar en suelo argentino el viernes 6 a las 7:30 de la mañana, iniciando la cuenta regresiva para los preparativos del viaje papal.