El papa León XIV en Argentina: cuál será el rol de Javier Milei durante su visita
El Presidente tendrá participación central en los actos protocolares de recepción y despedida, además de asistir a una de las celebraciones religiosas.
La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene definidos sus principales detalles y tendrá a Javier Milei como uno de los protagonistas institucionales. El mandatario estará presente en dos de los momentos más importantes de la estadía del Pontífice: el recibimiento oficial a su llegada al país y la ceremonia de despedida antes de que continúe su recorrido por América Latina. El viaje apostólico se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones multitudinarias.
El primer encuentro entre ambos tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribe a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido por el Presidente, en el inicio de una visita que concentrará la atención política y religiosa. Posteriormente, el Papa se trasladará a la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener una reunión con Milei. La agenda continuará en el Palacio Libertad, donde el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Javier Milei también estará en una de las misas del papa León XIV
La participación presidencial no quedará limitada a los actos protocolares. El lunes 9 de noviembre, Milei asistirá a la misa que León XIV celebrará en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Se trata de uno de los acontecimientos centrales de la visita, que convocará a una importante cantidad de fieles y tendrá un fuerte impacto en la agenda pública. Durante esa jornada, el Pontífice también mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.
El recorrido continuará el martes 10 en Córdoba, donde el Papa celebrará una misa y participará de diferentes actividades pastorales. En esa provincia, la representación del Gobierno nacional estará encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Al día siguiente, León XIV viajará a Luján para celebrar otra misa multitudinaria frente a la Basílica, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. En esa oportunidad, la comitiva oficial contará con la presencia de funcionarios nacionales encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El cierre de la visita volverá a tener a Javier Milei en un lugar destacado. El miércoles 11 de noviembre, a las 13.30, está prevista la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí el Presidente participará del último acto institucional antes de que León XIV parta rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por América Latina. De esta manera, Milei tendrá presencia en los principales momentos protocolares de una visita que tendrá una dimensión religiosa, política e institucional.
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