El papa León XIV en Argentina: cuál será el rol de Javier Milei durante su visita

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene definidos sus principales detalles y tendrá a Javier Milei como uno de los protagonistas institucionales. El mandatario estará presente en dos de los momentos más importantes de la estadía del Pontífice: el recibimiento oficial a su llegada al país y la ceremonia de despedida antes de que continúe su recorrido por América Latina. El viaje apostólico se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones multitudinarias.