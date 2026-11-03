La Iglesia al Gobierno ante la visita del papa León XIV: "El desarrollo requiere la promoción humana"
La Iglesia argentina espera con ansias la llegada del papa León XIV, en el marco de un país "que padece necesidades y que busca el camino".
Falta poco para que comience la histórica visita del papa León XIV al país en el marco de su gira sudamericana, que incluirá a Uruguay, Chile y Perú. Como antesala, la Comisión Episcopal de Pastoral Social publicó esta semana un mensaje para el Gobierno nacional que está a tono con la cruzada contra el uso masivo de la inteligencia artificial y resaltó que "el desarrollo requiere la promoción humana".
"Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", sostuvo el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en un mensaje en el que remarcó que hay "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande".
La primera encíclica del papa León XIV, titulada "Magnifica humanitas", justamente trató el tema de la irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida y de cómo afectó al trabajo y la dignidad del Hombre.
En declaraciones radiales, Braida destacó el trabajo solidario de organizaciones locales, pero marcó la importancia de que esas acciones estén acompañadas por herramientas que permitan a esas personas participar de manera activa en la sociedad.
"El desarrollo requiere la promoción humana", insistió el obispo de La Rioja, y consideró fundamental la puesta en marcha de "una democracia más participativa que involucre a todos".
"La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos", señaló.
En la encíclica, el papa León XIV busca actualizar el diálogo sobre la Doctrina Social de la Iglesia para incluir los desafíos que la tecnología del siglo XXI agregaron al mercado laboral y a la dinámica social.
Braida, quien encabezará una de las actividades del Papa en la Argentina, remarcó que el pontífice "viene para todos los argentinos", por lo que la invitación a las actividades planeadas se extiende a creyentes, no creyentes y a personas de diferentes ideologías políticas.
"Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda", concluyó.
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