La Iglesia al Gobierno ante la visita del papa León XIV: "El desarrollo requiere la promoción humana"

"La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos", señaló.

En la encíclica, el papa León XIV busca actualizar el diálogo sobre la Doctrina Social de la Iglesia para incluir los desafíos que la tecnología del siglo XXI agregaron al mercado laboral y a la dinámica social.

Braida, quien encabezará una de las actividades del Papa en la Argentina, remarcó que el pontífice "viene para todos los argentinos", por lo que la invitación a las actividades planeadas se extiende a creyentes, no creyentes y a personas de diferentes ideologías políticas.

"Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda", concluyó.