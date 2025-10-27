Javier Milei, tras la victoria legislativa: "Me tomaré un tiempo para definir el nuevo gabinete"

Ambos estuvieron junto al mandatario en el búnker del Hotel Libertador, donde también participaron Manuel Adorni, Diego Santilli y la propia Bullrich.

Para Milei, el resultado de las legislativas marcó “un punto de inflexión”. Interpretó el apoyo popular como un mandato claro para profundizar su programa de reformas estructurales. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados en las reformas que faltan”, concluyó con optimismo.