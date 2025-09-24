Javier Milei le agradeció a Donald Trump por el respaldo del Tesoro de Estados Unidos: "¡MAGA!"

El posteo de Bessent llega además tras la reunión bilateral entre Trump y Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente republicano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina.

Bessent indicó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares” y que lo hará “según las condiciones lo exijan”. Luego agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y mantuvimos conversaciones activas con el equipo de Milei para hacerlo”.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró.

En paralelo, el miembro de la administración trumpista aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.