Javier Milei le agradeció a Donald Trump por el respaldo del Tesoro de Estados Unidos: "¡MAGA!"
El Presidente le manifestó por redes sociales su agradecimiento a su par estadounidense por el swap de 20 mil millones de dólares.
Javier Milei le agradeció a Donald Trump tras el anuncio de asistencia financiera y celebró las negociaciones con el Tesoro norteamericano por un swap por US$20.000 millones.
“Gracias presidente Donald Trump y secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. ¡MAGA!", escribió el Presidente en su cuenta de X.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo mencionó en su cuenta de X el anuncio del funcionario clave del Estados Unidos: "Bueno, qué se puede agregar más que, gracias Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!".
Los mensajes de Caputo y de Milei llegan luego de que Bessent confirmara en X que el gobierno de Estados Unidos negocia con las autoridades argentinas un swap de US$20.000 millones, un recurso mediante el cual ambos países intercambian monedas, similar al que actualmente está vigente entre la Argentina y China. Este anuncio implica que el Gobierno podría recibir dólares a cambio de pesos con el compromiso de devolverlo a un plazo determinado, con un interés establecido; se trata de un “préstamo” pre-negociado.
El posteo de Bessent llega además tras la reunión bilateral entre Trump y Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente republicano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina.
Bessent indicó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares” y que lo hará “según las condiciones lo exijan”. Luego agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y mantuvimos conversaciones activas con el equipo de Milei para hacerlo”.
“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró.
En paralelo, el miembro de la administración trumpista aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.
