En vivo: Javier Milei habla en la inauguración de la Exposición Rural
El presidente Javier Milei encabeza este domingo el acto central de la 138° Exposición Rural. Seguí la transmisión en vivo y mirá el discurso completo.
El presidente Javier Milei brinda este domingo su esperado discurso durante el acto inaugural de la 138º edición de la tradicional Exposición Rural en Palermo. Hay gran expectativa en el sector agropecuario por los posibles anuncios económicos y las definiciones políticas que el jefe de Estado compartirá ante los presentes.
Cómo ver en vivo por YouTube a Javier Milei en la Exposición Rural
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La presentación oficial será transmitida para todo el país. Quienes deseen seguir las palabras del Presidente podrán hacerlo de forma directa a través de las plataformas digitales oficiales o sintonizando la señal correspondiente dispuesta para la cobertura.
Para seguir el evento minuto a minuto con video y audio original, la transmisión está disponible ingresando al siguiente enlace:
Asimismo, se encuentran habilitados los parámetros satelitales de presidencia para que los canales y distintos medios de comunicación puedan retransmitir la señal limpia de lo que será una jornada central para la relación entre el Gobierno nacional y el campo.
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