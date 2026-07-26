Javier Milei explicó su reforma del Banco Central: los cinco puntos clave
El presidente detalló su plan para el Banco Central. La iniciativa busca limitar la emisión y asegurar la independencia de la entidad monetaria.
El presidente Javier Milei publicó una columna de opinión en la que presentó los principales ejes para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo central de esta propuesta es devolverle a la entidad su misión originaria de preservar el valor de la moneda y frenar la inflación.
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Los cinco ejes de Javier Milei para la reforma
En su texto publicado en el diario Clarín, el mandatario estructuró su iniciativa en cinco puntos fundamentales. El primero de ellos busca eliminar la multiplicidad de objetivos impuestos en gestiones anteriores, concentrando todos los esfuerzos institucionales única y exclusivamente en la estabilidad monetaria.
En segundo lugar, la propuesta prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. En este sentido, el Presidente cuestionó duramente la compra de títulos públicos en el mercado primario, calificando dicha práctica financiera como una verdadera "falsificación de dinero".
El tercer eje apunta a blindar institucionalmente a las autoridades de la entidad. Para remover al presidente o al directorio, se requeriría el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, evitando así que se realicen recambios ligados a presiones políticas sobre la emisión.
El cuarto punto restringe la distribución de dividendos, estableciendo que los resultados por tenencia de activos pasen a una reserva técnica y que los ingresos asociados al manejo de cartera solo se destinen a cancelar deuda del Tesoro. Por último, propone eliminar el esquema de Letras Intransferibles, terminando de forma definitiva con el uso fiscal de las reservas.
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