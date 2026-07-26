Nicolás Pino de La Rural le pidió a Javier Milei que reactive la obra pública: "No es gasto sino inversión"

Infraestructura y el potencial del agro

El presidente de la SRA hizo hincapié en el "atraso en infraestructura vial y de comunicaciones", señalándolo como causa del "famoso costo argentino". Resaltó la importancia de las obras para el transporte y para la vida de las familias rurales, afirmando que "mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia".

Para finalizar, Pino proyectó el crecimiento potencial del sector en condiciones adecuadas. Aseguró que el agro podría aumentar significativamente su producción, lo que "implicaría incorporar unos 20.000 millones de dólares por año a los más de 80.000 millones que el sector aporta actualmente al PBI".