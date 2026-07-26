Nicolás Pino de La Rural le pidió a Javier Milei que reactive la obra pública: "No es gasto sino inversión"
El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, brindó un discurso en la inauguración de la Exposición. Criticó las retenciones y la falta de obras.
En la apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a manifestarse en contra de los derechos de exportación, conocidos como retenciones, al tiempo que destacó avances en la política económica de Javier Milei.
Retenciones y presión impositiva
El dirigente ruralista fue enfático al referirse a la carga impositiva sobre el sector. “Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado". Y agregó, en sintonía con el Ejecutivo nacional: "Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre".
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Además de reclamar al gobierno central, Pino dirigió un mensaje a gobernadores e intendentes, exigiendo que "dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos". Criticó puntualmente las tasas viales, Ingresos Brutos y el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería, lo que consideró como "aduanas internas".
Apoyo a las políticas de Milei
A pesar de los reclamos, Pino reconoció la gestión del actual gobierno. Entre los "notables logros", mencionó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la consecuente baja del riesgo país. Destacó también que "la desregulación va permitiendo la apertura de mercados" y valoró el diálogo existente entre el Gobierno y la entidad.
Infraestructura y el potencial del agro
El presidente de la SRA hizo hincapié en el "atraso en infraestructura vial y de comunicaciones", señalándolo como causa del "famoso costo argentino". Resaltó la importancia de las obras para el transporte y para la vida de las familias rurales, afirmando que "mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia".
Para finalizar, Pino proyectó el crecimiento potencial del sector en condiciones adecuadas. Aseguró que el agro podría aumentar significativamente su producción, lo que "implicaría incorporar unos 20.000 millones de dólares por año a los más de 80.000 millones que el sector aporta actualmente al PBI".
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