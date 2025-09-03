Javier Milei le aseguró a la prensa extranjera que la oposición intenta matarlo

Y agregó que “eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”.

“Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”, afirmó Milei en una entrevista que le concedió el viernes pasado a Louis Sarkozy, hijo de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés.

Provincia advierte que no puede "garantizar que no haya agresiones" contra Javier Milei en Moreno

El presidente Javier Milei asistirá al cierre de campaña de Alianza La Libertad Avanza este miércoles en el partido de Moreno antes de las elecciones legislativas provinciales, que son este domingo. Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, envió una nota a Casa Militar para advertir sobre los "riesgos" del evento.

"No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente", confirmó el propio Alonso en una comunicación con el canal C5N tras enviar la nota a Casa Militar, organismo responsable de la custodia de Milei.

milei ataque Javier Milei, atacado en Lomas de Zamora.

Durante esta campaña, el Presidente pasó un mal momento en Lomas de Zamora, donde fue recibido con piedrazos e insultos y tuvo que ser evacuado mientras algunos de sus partidarios, como José Luis Espert, tuvieron que escapar del lugar en moto sin casco a pesar del peligro.

Tras las acusaciones de Milei contra el jefe comunal de Lomas de Zamora por la falta de seguridad presidencial, Alonso abrió el paraguas y anticipó sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza "en el lugar elegido en Moreno", en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Desde la Gobernación bonaerense indicaron que no está previsto un "protocolo especial" para la actividad porque no es "competencia" de la provincia.

" De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar", insistieron las fuentes.

Por su parte, Alonso sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana "no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente", y lo describió en el streaming de Infobae como "un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó", entre el domingo y este martes.

Alonso también añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que en Lomas de Zamora tampoco “no estaban dadas las condiciones” para la caravana.

Pese a esto, Javier Milei tiene previsto encabezar este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza y tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio.