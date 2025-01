Javier Milei le respondió a Victoria Villarruel sobre su salario: "La casta vive desconectada"

Y agregó: "Solamente el 25% de los argentinos gana el salario promedio que es de $400.000, y debajo de eso está el 75% de la población. En el 25% que está mejor, gana entre $500.000 y $7 millones y medio. Si usted toma el 10% más alto, gana entre $900.000 y $7 millones y medio. En promedio, el más alto gana $1.400.000. Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron".

"Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos. El Senado, claramente, tiene sueldos en torno a los 10 millones de pesos, claramente es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política. Es una pena que haya dicho algo así", soltó el jefe de Estado.

milei respuesta a villarruel.mp4

Finalmente, Milei le advirtió a Villarruel: "Aparte, yo le aviso... Su sueldo depende del Poder Ejecutivo y, cuando me hizo un reclamo salarial, le dije que no iba a ajustar y esto va a seguir siendo así".

Algunas de las frases de Villarruel que desató la furia del Gobierno

Cuando un usuario de Instagram le remarcó que las dietas de los senadores deberían estar congeladas todo el año, al igual que se hizo con el sueldo de los civiles que trabajan en la Armada, Villarruel acotó: "Yo pienso igual. Imaginate que mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", disparó, sembrando nuevamente un conflicto con la administración libertaria, no solamente por indicar que su salario no es el esperado sino, además, por destacar los aumentos que azotan a los argentinos.

Debajo de eso, la vicepresidenta agregó: "No me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función, pero algo es claro: sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura, que es lo primero que hacen las tiranías".

milei-villarruel.jpg

Luego, ante una crítica de que la resolución del congelamiento podría haber sido desde enero de 2024, remarcando que "Martín Menem devolvió plata por los recortes", Villarruel fue categórica: "Martín aumentó en 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad por favor".

En otro comentario de un seguidor, la funcionaria que acompañó a Milei en el binomio de las elecciones de 2023 sumó: "Gano menos que el Presidente, los diputados, senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros, y así puedo seguir... no me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".