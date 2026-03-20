Javier Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y encontrarse con el conservador Viktor Orbán
Por estos días el Presidente argentino está en todas partes del mundo menos en su despacho. Ahora le toca ir al evento de la ultraderecha en Europa.
El presidente Javier Milei inició este viernes una visita oficial a Hungría para asistir a la edición más reciente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y entrevistarse con el primer ministro local, Viktor Orbán, en un monasterio carmelita de Budapest.
Mientras en Argentina llueven las críticas por su anterior viaje a Nueva York, Javier Milei llevó en su comitiva oficial a Hungría a su hermana y secretaria General de la presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.
La comitiva partió de Ezeiza el jueves por la noche y aterrizará en Budapest pasadas las 16 del viernes, hora argentina.
La agenda oficial empezará recién el sábado con una reunión a las 11 (7 de la mañana, hora local) entre Javier Milei y el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.
El siguiente encuentro está pautado para las 12.10 de Hungría, 8.10 de Argentina, en el Monasterio Carmelita de Buda donde será recibido por Orbán, uno de los grandes cultores de la derecha en Europa, con quien el Presidente .
De hecho, fuentes oficiales se refirieron al viaje como parte de la misión de difundir la idea de una "batalla cultural" global contra la izquierda, por lo que la alineación con Orbán es clave como antesala a la CPAC.
Se espera que la intervención del mandatario argentino en el foro de la ultraderecha internacional se produzca en la Ceremonia de Cierre, tras ser recibido por el director de la CPAC Hungría, Miklós Szanth.
Tal y como ocurre cada vez que pisa Madrid, la derecha húngara también galardonó a Javier Milei, ahora con el título “Civis Universitatis Honoris Causa” de la Universidad Ludovika, cuyo rector, Gergely Deli, encabezará la Ceremonia de entrega del reconocimiento.
La ceremonia será a las 19 hora húngara, 16.30 hora local, e incluirá palabras del Presidente de la Nación a propósito de su nuevo título.
Javier Milei y su comitiva no se quedarán mucho más tiempo después de ese evento. Se espera que el Presidente viaje en un vuelo especial a Buenos Aires y que llegue en la mañana del domingo a Ezeiza.
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