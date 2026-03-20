Javier Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y encontrarse con el conservador Viktor Orbán

javier milei y viktor orban

De hecho, fuentes oficiales se refirieron al viaje como parte de la misión de difundir la idea de una "batalla cultural" global contra la izquierda, por lo que la alineación con Orbán es clave como antesala a la CPAC.

Se espera que la intervención del mandatario argentino en el foro de la ultraderecha internacional se produzca en la Ceremonia de Cierre, tras ser recibido por el director de la CPAC Hungría, Miklós Szanth.

Tal y como ocurre cada vez que pisa Madrid, la derecha húngara también galardonó a Javier Milei, ahora con el título “Civis Universitatis Honoris Causa” de la Universidad Ludovika, cuyo rector, Gergely Deli, encabezará la Ceremonia de entrega del reconocimiento.

La ceremonia será a las 19 hora húngara, 16.30 hora local, e incluirá palabras del Presidente de la Nación a propósito de su nuevo título.

Javier Milei y su comitiva no se quedarán mucho más tiempo después de ese evento. Se espera que el Presidente viaje en un vuelo especial a Buenos Aires y que llegue en la mañana del domingo a Ezeiza.