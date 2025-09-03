Javier Milei en Moreno EN VIVO: minuto a minuto del cierre de campaña, discurso e incidentes

Live Blog Post

Milei no permite cámaras de TV en el acto

Así lo confirmó Lautaro Maislin en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela: Javier Milei no permite el ingreso de cámaras de televisión al acto que se lleva a cabo en Moreno, en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.

Seguidamente, el cronista de C5N informó que "se espera el discurso del Presidente a eso de las 20 horas". Fue entonces cuando reveló: "Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela".

