Javier Milei en Moreno EN VIVO: minuto a minuto del cierre de campaña, discurso e incidentes

Llegó Javier Milei a Moreno
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Presidente ingresó al predio en su vehículo oficial.
EN VIVOTensión
El Presidente cierra la campaña de La Libertad Avanza en un marco de suma tensión social en medio del escándalo de presuntas coimas.
En medio del escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabeza este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, en un clima de suma tensión.
El encuentro que funciona como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del domingo generó muchas repercusiones en la previa por las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue la fallida caravana de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.
