Javier Milei en Moreno EN VIVO: minuto a minuto del cierre de campaña, discurso e incidentes

El Presidente cierra la campaña de La Libertad Avanza en un marco de suma tensión social en medio del escándalo de presuntas coimas.

En medio del escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabeza este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, en un clima de suma tensión.

El encuentro que funciona como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del domingo generó muchas repercusiones en la previa por las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue la fallida caravana de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.

Minuto a minuto del acto de Javier Milei en Moreno

Live Blog Post

Llegó Javier Milei a Moreno

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Presidente ingresó al predio en su vehículo oficial.

Live Blog Post

Primeros incidentes en Moreno

A la espera de la llegada del libertario, se registraron los primeros incidentes cuando manifestantes comenzaron a atacar a militantes de LLA: hubo empujones, trompadas y hasta algunos piedrazos, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad que se encuentran en el lugar.

libertarios moreno

Live Blog Post

El Presidente ya partió desde la Quinta de Olivos

El mandatario viajaba desde la Quinta de Olivos hacia Moreno para el acto.

Live Blog Post

Milei no permite cámaras de TV en el acto

Así lo confirmó Lautaro Maislin en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela: Javier Milei no permite el ingreso de cámaras de televisión al acto que se lleva a cabo en Moreno, en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.

Seguidamente, el cronista de C5N informó que "se espera el discurso del Presidente a eso de las 20 horas". Fue entonces cuando reveló: "Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela".

Live Blog Post

Tensión en Moreno

El evento convocaba a varios militantes de LLA, mientras que también se concentraban varios manifestantes en las inmediaciones. Llamó la atención la presencia de varias personas encapuchadas junto con la militancia libertaria.

En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.

Live Blog Post

A qué hora es el acto de Javier Milei en Moreno

La agenda oficial estableció que el Presidente partirá desde la Quinta de Olivos hacia la cancha de Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno donde se llevará a cabo el acto.

Se espera que el mandatario arribe a las 19.30 horas, y que su discurso comience cerca de las 20.

"Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela", comentó Maislin.

