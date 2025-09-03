Tensión y primeros incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: piñas entre libertarios y manifestantes

En tanto, ya entrada la tarde y a la espera de la llegada del libertario, se registraron los primeros incidentes cuando manifestantes comenzaron a atacar a militantes de LLA: hubo empujones, trompadas y hasta algunos piedrazos, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad que se encuentran en el lugar.

En simultáneo, según se observó en C5N, personal de Gendarmería comenzó a formarse y avanzar sobre algunos manifestantes, lo que derivó en más tensión y en los primeros piedrazos.

En el mismo canal de noticias informaron que una persona había sido detenida por Gendarmería en el marco de estos incidentes. Desde entonces y hasta la llegada del Presidente, no se habían repetido los disturbios.