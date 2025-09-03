Tensión y primeros incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: piñas entre libertarios y manifestantes
En un clima de suma tensión y a la espera de la llegada del Presidente, hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes y militantes, con la intervención de Gendarmería.
En medio del escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabeza este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, en un clima de suma tensión que ya registró los primeros incidentes.
El encuentro que funciona como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del domingo generó muchas repercusiones en la previa por las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue la fallida caravana de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.
El evento convocaba a varios militantes de LLA, mientras que también se concentraban varios manifestantes en las inmediaciones. Llamó la atención la presencia de varias personas encapuchadas junto con la militancia libertaria.
En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.
En tanto, ya entrada la tarde y a la espera de la llegada del libertario, se registraron los primeros incidentes cuando manifestantes comenzaron a atacar a militantes de LLA: hubo empujones, trompadas y hasta algunos piedrazos, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad que se encuentran en el lugar.
En simultáneo, según se observó en C5N, personal de Gendarmería comenzó a formarse y avanzar sobre algunos manifestantes, lo que derivó en más tensión y en los primeros piedrazos.
En el mismo canal de noticias informaron que una persona había sido detenida por Gendarmería en el marco de estos incidentes. Desde entonces y hasta la llegada del Presidente, no se habían repetido los disturbios.
