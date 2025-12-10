Javier Milei no logró la foto con Corina Machado y se volvió antes de Oslo: cuándo llega a la Argentina
El Presidente presenció la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y luego tenía prevista una reunión con el Rey de Noruega, pero cambió de rumbo.
El presidente Javier Milei inició este miércoles el camino de regreso a Buenos Aires tras suspender la agenda de actividades que tenía pautada en Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.
La llegada del mandatario al Aeropuerto de Ezeiza está prevista para las 7 de la mañana del jueves, aunque inicialmente se lo esperaba a las 9.30, según informaron fuentes oficiales.
El motivo del cambio de hora de llegada fue la suspensión de dos visitas protocolares que la administración libertaria descartó a último momento: una con el rey Harald V de Noruega y la otra, con su primer ministro, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre.
La reunión con el rey Harald V estaba prevista para las 11.30 de la mañana, una vez concluida la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que fue recibido por la hija de Corina Machado, Ana Corina Sosa, en representación de la opositora venezolana debido a razones de seguridad.
Después del saludo con Harald V Javier Milei podría haberse quedado para el encuentro con el Primer Ministro de Noruega, que estaba pactada para las 13.10, pero en vez decidió torcer el rumbo y volver a Buenos Aires.
Lo que sí hizo como parte de las actividades protocolares Javier Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, otrora embajador de Venezuela en Buenos Aires y -según los gobiernos de varios países, incluido el arentino- ganador legítimo de las elecciones generales más recientes.
Originalmente el plan de Javier Milei era esperar la llegada de Corina Machado en Oslo dado que la galardonada lo había invitado, pero tras la ceremonia el mandatario decidió subirse al avión y volver, ya sin tiempo para esperar la foto para el recuerdo.
La relación entre Caracas y Buenos Aires es particularmente tensa por estos días, no sólo porque Nicolás Maduro está en las antípodas de Javier Milei a nivel ideológico sino también por la relación de cada uno con Washington DC.
