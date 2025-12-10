Javier Milei no logró la foto con Corina Machado y se volvió antes de Oslo: cuándo llega a la Argentina

Lo que sí hizo como parte de las actividades protocolares Javier Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, otrora embajador de Venezuela en Buenos Aires y -según los gobiernos de varios países, incluido el arentino- ganador legítimo de las elecciones generales más recientes.

Originalmente el plan de Javier Milei era esperar la llegada de Corina Machado en Oslo dado que la galardonada lo había invitado, pero tras la ceremonia el mandatario decidió subirse al avión y volver, ya sin tiempo para esperar la foto para el recuerdo.

La relación entre Caracas y Buenos Aires es particularmente tensa por estos días, no sólo porque Nicolás Maduro está en las antípodas de Javier Milei a nivel ideológico sino también por la relación de cada uno con Washington DC.