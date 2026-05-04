El Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina

El el Gobierno se valió de un Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Anmat que expresa que "se requiere fortalecer la capacidad del Estado para controlar los atributos del producto, el acceso, la información al consumidor y las prácticas de comercialización, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes" para avanzar en la medida.

También hizo alusión a un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza secundaria elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR, 2025) que, sin estar regulados los nuevos productos, dan cuenta de que entre la población de nivel escolar secundario se observa en tercer lugar como sustancias de mayor consumo, el de vapeadores y cigarrillos electrónicos con una tasa de consumo del 35,5%.

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"Resulta necesario un marco regulatorio que dote al Estado de herramientas adecuadas para fiscalizar su contenido y condiciones de elaboración, lo que a la vez permita desalentar y prevenir el comercio ilícito, el contrabando y la fabricación artesanal destinada a su comercialización sin sujeción a estándares mínimos de calidad y seguridad", sostuvo el Ejecutivo entre los considerandos de la medida.

Y sigue: "La experiencia acumulada evidenció que los esquemas de prohibición absoluta, frente a mercados dinámicos y con elevada capacidad de sustitución de productos, pueden favorecer la persistencia de canales informales e ilegales de comercialización, con productos de origen desconocido, sin control de composición, concentración de nicotina, emisiones, aditivos, ni condiciones de fabricación, lo que incrementa los riesgos sanitarios y dificulta el abordaje integral del fenómeno".

Resolución 549/2026:

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