El Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina
La prohibición había sido impuesta por la Anmat en 2011. Ahora el Gobierno exigirá trazabilidad de los dispositivos, estándares de calidad y el registro obligatorio para todos los fabricantes y comerciantes que operen en el país.
El gobierno de Javier Milei levantó este lunes la prohibición que pesaba sobre los vapeadores, autorizó así su comercialización en todo el país y creó un marco de regulación integral para los productos de nicotina que incluye, además de los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina (pouches). Así quedó plasmado en la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud publicada hoy en el Boletín Oficial.
La venta de vapeadores había sido prohibida en 2011 por medio de la disposición 3226 de ese año de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y reafirmada en 2023 por medio de la resolución conjunta entre la Anmat y el Ministerio de Salud que prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Ahora, el gobierno libertario puso fin esta prohibición y estableció una serie de reglas para ordenar el mercado como, por ejemplo, que se garanticen trazabilidad, estándares de calidad y el registro obligatorio para todos los fabricantes y comerciantes que operen en el país.
El el Gobierno se valió de un Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Anmat que expresa que "se requiere fortalecer la capacidad del Estado para controlar los atributos del producto, el acceso, la información al consumidor y las prácticas de comercialización, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes" para avanzar en la medida.
También hizo alusión a un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza secundaria elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR, 2025) que, sin estar regulados los nuevos productos, dan cuenta de que entre la población de nivel escolar secundario se observa en tercer lugar como sustancias de mayor consumo, el de vapeadores y cigarrillos electrónicos con una tasa de consumo del 35,5%.
"Resulta necesario un marco regulatorio que dote al Estado de herramientas adecuadas para fiscalizar su contenido y condiciones de elaboración, lo que a la vez permita desalentar y prevenir el comercio ilícito, el contrabando y la fabricación artesanal destinada a su comercialización sin sujeción a estándares mínimos de calidad y seguridad", sostuvo el Ejecutivo entre los considerandos de la medida.
Y sigue: "La experiencia acumulada evidenció que los esquemas de prohibición absoluta, frente a mercados dinámicos y con elevada capacidad de sustitución de productos, pueden favorecer la persistencia de canales informales e ilegales de comercialización, con productos de origen desconocido, sin control de composición, concentración de nicotina, emisiones, aditivos, ni condiciones de fabricación, lo que incrementa los riesgos sanitarios y dificulta el abordaje integral del fenómeno".
Resolución 549/2026:
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