Javier Milei y sus agravios en el Congreso: "Yo me paro de manos contra el kirchnerismo"
En una entrevista grabada con Luis Majul, el Presidente dijo ser "un gladiador" y defendió sus constantes ataques e insultos a los legisladores opositores.
El presidente Javier Milei brindó una entrevista días atrás en la que se refirió a su exaltada presentación ante la Asamblea Legislativa del Congreso y defendió sus agravios a diputados y senadores opositores, se consideró "un gladiador" y advirtió que se "para de manos contra el kirchnerismo".
"Pondero ser el primero en que le ganó al kirchnerismo. Macri tiene el manual de las formas a la perfección, y se lo llevaron puesto. Le vivieron interrumpiendo. No respondió nada porque continuamente le interrumpían el discurso. Gabriella Michetti todo el tiempo pedía que lo respeten y el kirchnerismo por esa agresión no tenía costo alguno", justificó Milei ante la consulta de Luis Majul.
Siempre como argumento de sus ataques, el mandatario quiso diferenciarse del líder del PRO. "Yo no soy así, no es mi personalidad. Tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. Yo empecé a dar mi discurso, pero ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto", sostuvo.
"Si me van a agredir, yo les voy a contestar y si me los tengo que llevármelos puesto, lo voy a hacer. Yo al kirchnerismo no les regalo un milímetro y si me vienen a buscar, a mí me encuentran. No me van a llevar puesto como a Macri... si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo, que es lo que pasó", sentenció Milei.
NOTA EN DESARROLLO
