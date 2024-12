Javier Milei: "No temo por mi vida; si me mataran me harían inmortal"

En ese marco, Milei concedió una entrevista al diario italiano Líbero, que lo describió como una “figura revolucionaria”, capaz de despertar tanto apoyo como una considerable cantidad de detractores. Al ser consultado sobre si esto no le generaba preocupación por su seguridad personal y le hacía temer por su vida, respondió con firmeza: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.