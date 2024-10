Javier Milei: "¡Nunca me pidieron disculpas por decir que me acuesto con mi hermana!"

"Nunca he visto pedir perdón a aquellos inmorales que dijeron que me acuesto con mi hermana y que me acuesto con mis perros. Y hay otras periodistas que me han dicho 'nazi', ¿y quién pidió disculpas? Ninguno", cruzó Milei a Franco Mercuriali quien se encargó de aclararle que en su canal eso no sucedió.