Javier Milei, obnubilado con Scott Bessent: lo igualó con Lionel Messi
El Presidente se atrevió a comparar al mejor jugador de fútbol del mundo y uno de los máximos ídolos históricos de la Argentina con el secretario del Tesoro de Estados Unidos.
En el marco de una entrevista con un medio amigo, el presidente Javier Milei una vez más se deshizo en elogios para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al que igualó nada menos que con Lionel Messi, en una declaración que, como no podía ser de otra forma, desató polémicas.
En medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza (LLA) a días de las elecciones legislativas por los presuntos vínculos de su candidato José Luis Espert con Fred Machado, el Presidente dialogó con el periodista oficialista Gabriel Anello.
En la charla, el mandatario que suma más viajes a Estados Unidos que a varias de las provincias argentinas no pudo dejar de expresar su fascinación con ese país, y por el funcionario norteamericano que viene de aprobar el auxilio financiero para que el Gobierno llegue a las elecciones.
“Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el libertario.
En otro tramo de la entrevista, Milei habló de la actualidad del país y negó una crisis. "Claramente no estamos en el paraíso, pero tenemos menos inflación, menos pobres y menos indigentes", afirmó.
"Tenemos que pasar este infierno que es el año electoral. Hay una parte de la oposición que es muy destructiva. Y el espectro no kirchnerista, por la dinámica electoral, se ve necesitado de exacerbar las diferencias", sostuvo el libertario.
