Entregaron una carta a Javier Milei reclamando la ejecución inmediata de la Emergencia en Discapacidad

"El Congreso de la Nación rechazó el veto a la Ley con más de dos tercios en Diputados y Senadores. El Ejecutivo promulgó la norma y, de manera inmediata, la suspendió. Nunca ocurrió algo similar en la historia democrática del país. Una ley no es una sugerencia ni un consejo: es una obligación. Promulgar una ley y no ponerla en marcha constituye una grave violación institucional", repudiaron desde el FORO.

carta presindete

En este contexto, durante la movilización, el FORO entregó al presidente Javier Milei una nota en la que reclama la implementación inmediata de la ley.

"Esperamos que no dilate más la ejecución de la ley y se pase a cumplir lo establecido por el Congreso de la Nación", concluye la carta dirigida hacia el mandatario.

Nota Presidente Javier Milei