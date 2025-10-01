Entregaron una carta a Javier Milei reclamando la ejecución inmediata de la Emergencia en Discapacidad
Plaza de Mayo fue escenario este miércoles de una nueva y masiva movilización contra el Gobierno por la decisión de promulgar la Ley pero no implementarla.
Personas con discapacidad, familiares, organizaciones, prestadores, profesionales y personas comprometidas con el sector volvieron a manifestarse este miércoles por la mañana en Plaza de Mayo para expresar el rechazo absoluto a la decisión del Gobierno Nacional de no ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que entregaron una carta al presidente Javier Milei.
Cerca del mediodía, las personas convocadas hicieron una caminata alrededor de la Plaza con una consigna clara: "Ejecución ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad". Esta nueva manifestación contó con réplicas en distintos puntos del país.
“Queremos decirle al señor Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros que pongan en práctica de manera urgente las medidas ya establecidas. Se trata de una emergencia y los recursos, así como se destinan a otros fines, deben destinarse también a esta emergencia para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad”, señaló Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente Discapacidad.
De esta manera, ante la decisión del Gobierno Nacional de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a que el Parlamento derogó el veto presidencial, desde el FORO denunciaron esta situación "como un hecho inédito, absurdo e inconstitucional".
"El Congreso de la Nación rechazó el veto a la Ley con más de dos tercios en Diputados y Senadores. El Ejecutivo promulgó la norma y, de manera inmediata, la suspendió. Nunca ocurrió algo similar en la historia democrática del país. Una ley no es una sugerencia ni un consejo: es una obligación. Promulgar una ley y no ponerla en marcha constituye una grave violación institucional", repudiaron desde el FORO.
En este contexto, durante la movilización, el FORO entregó al presidente Javier Milei una nota en la que reclama la implementación inmediata de la ley.
"Esperamos que no dilate más la ejecución de la ley y se pase a cumplir lo establecido por el Congreso de la Nación", concluye la carta dirigida hacia el mandatario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario